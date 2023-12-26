Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως δεν θα υπάρξει ειρήνη παρά αφού η Λωρίδα της Γάζας «αποστρατιωτικοποιηθεί» και αφού «αποριζοσπαστικοποιηθεί» η «παλαιστινιακή κοινωνία», ενώ διεμήνυσε πως θα ενταθούν οι επιχειρήσεις για να «καταστραφεί» η Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να σιγήσουν τα όπλα, δεν διαφαίνεται καμία ανάπαυλα, έπειτα από δύο και πλέον μήνες πολέμου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

«Δεν θα σταματήσουμε (...) θα εντείνουμε τις μάχες τις ημέρες που έρχονται. Αυτός θα είναι μακρύς πόλεμος», διεμήνυσε ο κ. Νετανιάχου, αφού επισκέφθηκε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τις στήλες των άρθρων γνώμης της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, ο ισραηλινός πρωθυπουργός όρισε τρία «προαπαιτούμενα» για να υπάρξει ειρήνη.

«Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, η Γάζα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και η παλαιστινιακή κοινωνία πρέπει να αποριζοσπαστικοποιηθεί», απαρίθμησε.

Η αποτροπή της διακίνησης όπλων θα «απαιτήσει να δημιουργηθεί προσωρινή ζώνη ασφαλείας στην περίμετρο της Γάζας», ανέφερε ακόμη ο κ. Νετανιάχου, που αποκλείει την ανάθεση της διακυβέρνησης του θυλάκου στην Παλαιστινιακή Αρχή, στην οποία προσάπτει πως «χρηματοδοτεί και εξυμνεί την τρομοκρατία» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Για «το εγγύς μέλλον», το Ισραήλ θα αναλάβει «την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα», από όπου αποσύρθηκε μονομερώς το 2005, έπειτα από 38 χρόνια κατοχής, επανέλαβε.

Κατά την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, ο κ. Νετανιάχου δήλωσε επίσης διατεθειμένος να ενθαρρύνει την εθελοντική μετανάστευση των Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Το «πρόβλημα», είπε σε κοινοβουλευτικούς του κόμματός του, του Λικούντ, «δεν είναι αν πρέπει να επιτρέψουμε την έξοδο, αλλά αν θα βρεθεί χώρα διατεθειμένη να απορροφήσει» τον πληθυσμό που θα φύγει, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Χααρέτς.

«Γελοίο σχέδιο»

Η Χαμάς αντέδρασε χαρακτηρίζοντας «γελοίο σχέδιο» τη δήλωση αυτή.

Οι Παλαιστίνιοι, τόνισε, «αρνούνται να απελαθούν και να εκτοπιστούν», δεν πρόκειται να δεχθούν «την εξορία» και «δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να παραμείνουν στη γη μας», τόνισε σε ανακοίνωσή της σε εξοργισμένο τόνο.

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, 20.674 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι τραυματίες είναι σχεδόν 55.000.

Η επίθεση, η πιο πολύνεκρη που έχει εξαπολυθεί ποτέ από το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύθηκε έπειτα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με κάπου 1.140 νεκρούς, που ήταν η πιο πολύνεκρη από καταβολής κράτους το 1948. Παλαιστίνιοι μαχητές απήγαγαν επίσης κάπου 250 ανθρώπους εκείνη την ημέρα, πάνω από 120 εκ των οποίων παραμένουν σε αιχμαλωσία στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο πόλεμος αυτός εξάλλου ανάγκασε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους της μικρής περιοχής όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007 —με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού— να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το σαββατοκύριακο ειδικά ήταν πολυαίμακτο.

Βομβαρδισμός προχθές Κυριακή το βράδυ σκότωσε τουλάχιστον 70 ανθρώπους στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι (κεντρικά), σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός, που διαβεβαιώνει πως κάνει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να αποφεύγονται οι απώλειες μεταξύ των αμάχων, ανέφερε πως «επαληθεύει το συμβάν».

«Μας λένε να πάμε νότια, να πάμε βόρεια, να πάμε στο κέντρο (...) Μας λένε ψέματα, δεν υπάρχει καμιά ασφαλής περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας, είπε έξαλλος ο Αμπού Ραμί Αμπού αλ Αΐς, κάτοικος του καταυλισμού. «Έκαναν παιδιά κομματάκια. Τι τους έφταιξαν τα αθώα παιδιά;»

Δεκάδες άψυχα σώματα μέσα σε λευκούς νεκρικούς σάκους ήταν αραδιασμένα στο δάπεδο στο νοσοκομείο αλ Ακσά, στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενόψει κηδειών.

«Σπαρακτικές αφηγήσεις»

Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) άκουσε «σπαρακτικές αφηγήσεις» χθες Δευτέρα σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διακομίστηκαν θύματα του βομβαρδισμού στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι, ανέφερε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο επικεφαλής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ, μέσω X (του πρώην Twitter).

«Αυτή η τελευταία επιδρομή σε κοινότητα της Λωρίδας της Γάζας δείχνει γιατί χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός τώρα», επέμεινε.

Διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν ασταμάτητα πως βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωπιστική καταστροφή. Τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και μέσα στις επόμενες έξι εβδομάδες, το σύνολο του πληθυσμού του θυλάκου (2,4 εκατ.) θα βρεθεί αντιμέτωπο με οξεία διατροφική ανασφάλεια ως λιμό, εξηγούν.

Αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες, η διανομή επαρκούς βοήθειας σε τρόφιμα είναι σχεδόν αδύνατη, προσθέτουν υπηρεσίες του ΟΗΕ. Επιχείρημα που απορρίπτει ο υπουργός Εξωτερικών Έλι Κόεν, για τον οποίο «η συμπεριφορά του ΟΗΕ είναι ντροπή».

Παρά την απόφαση που έλαβε την Παρασκευή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητώντας να υπάρξει να υπάρξει «άμεση» διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας «σε μεγάλη κλίμακα» στον πληθυσμό του θυλάκου, δεν έχει καταγραφεί μέχρι τώρα καμιά αξιόλογη αύξηση.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός αποδοκιμάζεται

Στο Ισραήλ η πίεση να γίνουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων συνεχίζεται. Χθες ο κ. Νετανιάχου αποδοκιμάστηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κοινοβούλιο από μέλη οικογενειών, που φώναζαν «τώρα!».

«Κι αν ήταν ο δικός σου γιος; , «80 μέρες, κάθε λεπτό είναι κόλαση», διάβαζε κανείς σε πανό και πλακάτ που κράταγαν συγγενείς.

Έγινε εξάλλου διαδήλωση στο Τελ Αβίβ.

Η Χαμάς, που χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ, απαιτεί να τερματιστούν οι εχθροπραξίες προτού γίνουν νέες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων.

Παρά την αδιαλλαξία των δυο πλευρών, , οι μεσολαβητές, η Αίγυπτος και το Κατάρ, προσπαθούν ακόμη να επιτύχουν συμβιβασμό για να κηρυχθεί νέα ανακωχή, όπως αυτή διάρκειας μιας εβδομάδας στα τέλη Νοεμβρίου, που επέτρεψε να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι και, σε αντάλλαγμα, 240 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές.

Υψηλόβαθμος ιρανός αξιωματικός σκοτώνεται στη Συρία

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως εντόπισε το οικογενειακό αυτοκίνητο πρώην ομήρου που είχε απαχθεί την 7η Οκτωβρίου και σκοτώθηκε «κατά λάθος» αυτόν τον μήνα από άνδρες του.

Σύμφωνα με τον Τσαχάλ, βρισκόταν στο εσωτερικό του ινδονησιακού νοσοκομείου στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου. Αυτό αποκαλύπτει την «άμεση σύνδεση του νοσοκομείου με τα βάρβαρα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου», υποστήριξε, καθώς κατηγορεί τη Χαμάς πως χρησιμοποιεί νοσοκομεία ως «κέντρα διοίκησης».

Ο ισραηλινός στρατός λέει πως οι απώλειές του αφότου άρχισε χερσαίες επιχειρήσεις πριν από σχεδόν δυο μήνες, την 27η Οκτωβρίου, ανέρχονται σε 156.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Χαμάς στον θύλακο, ο Γιαχία Σινουάρ, δίνει αριθμό τάξεις μεγέθους υψηλότερο, υπολογίζει πως οι απώλειες του Τσαχάλ είναι πάνω από 5.000, αν προστεθούν νεκροί (τουλάχιστον 1.600) και τραυματίες (άλλοι 3.400).

Πέρα από τη Λωρίδα της Γάζας, ο κίνδυνος εξάπλωσης του πολέμου παραμένει υψηλός, με τις ανταλλαγές πυρών να είναι πρακτικά καθημερινές στα σύνορα Λιβάνου/Ισραήλ, επιθέσεις των Χούθι εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράκ...

Οι εντάσεις ανέβηκαν μια κλίμακα χθες, με το Ιράν να κατηγορεί το Ισραήλ πως σκότωσε ανώτερο αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης που βρισκόταν στη Συρία. Σύμφωνα με το επίλεκτο σώμα αυτό, επρόκειτο για τον ταξίαρχο Ραζί Μουσαβί. Ήταν αρμόδιος για την επιμελητεία του «άξονα της αντίστασης», στο οποίο ανήκουν, πέραν του Ιράν, η λιβανική Χεζμπολά, η Χαμάς και οι Χούθι.

Ερωτηθείς για το πλήγμα αυτό ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.

Ο ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί όμως προειδοποίησε πως το Ισραήλ «θα πληρώσει» για «αυτό το έγκλημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

