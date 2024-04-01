Εικόνες απόλυτης καταστροφής φτάνουν στα διεθνή ΜΜΕ και τα social media μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από το αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, στους χώρους του οποίου είχαν βρει καταφύγιο εκατοντάδες άμαχοι, εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Πολύ σκληρές εικόνες – ανεπιβεβαίωτες ακόμα ωστόσο - κατακλύζουν το hashtag #AlShifa στο Χ, που δείχνουν απανθρακωμένα πτώματα , ακόμα και σοροί μικρών παιδιών, να ανασύρονται κάτω από τα χαλάσματα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν ύστερα από επιχείρηση δύο εβδομάδων, ακόμα και μέσα στις κλινικές του νοσοκομείου.

«Δεκάδες πτώματα μαρτύρων, ορισμένα σε κατάσταση αποσύνθεσης, βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Σίφα και γύρω από αυτό», σημείωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως οι υλικές ζημιές είναι «πολύ μεγάλες» στο σύνολο των κτιρίων της εγκατάστασης, καθώς οι δυνάμεις που αποσύρθηκαν «πυρπόλησαν τα κτίρια του συγκροτήματος και το έθεσαν εντελώς εκτός λειτουργίας».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά την επιχείρηση στο αλ Σίφα «εξάλειψε περίπου 200 τρομοκράτες» και κατέσχεσε όπλα και απόρρητα έγγραφα.

The utter destruction of #Gaza’s Al Shifa hospital after the withdrawal of Israeli soldiers is extensive. Hundreds returned to the area after a two-week long Israeli bombardment - and found bodies inside and outside the hospital pic.twitter.com/QEpLY7szfB — Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) April 1, 2024

Σύμφωνα με τη Χαμάς, αυτόπτες μάρτυρες αλλά και δημοσιογράφοι διεθνών μέσων ενημέρωσης, άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα του Ισραηλινού στρατού έφυγαν σήμερα από το ισοπεδωμένο αλ Σίφα, υπό πυρά κάλυψης του πυροβολικού και της αεροπορίας.

Οι Παλαιστίνιοι που είχαν εκκενώσει τους χώρους πριν την εισβολή των IDF, επέστρεψαν σήμερα και άρχισαν να ξεθάβουν πτώματα κάτω από τα ερείπια. Μάλιστα, πολλοί κάνουν λόγο για μαζική σφαγή αμάχων και εκτελέσεις πολιτών κάθε ηλικίας.

A Palestinian woman in Gaza cries her eyes out after finding out several of her family members were mass executed by the Israeli army in the Al Shifa Hospital. pic.twitter.com/ngg08gxo7S — Quds News Network (@QudsNen) April 1, 2024

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η επιχείρησή τους στο Αλ Σίφα, που ήταν το μεγαλύτερο νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα πριν από τον πόλεμο, διεξήχθη "αποτρέποντας παράλληλα την πρόκληση βλάβης σε αμάχους, ασθενείς και ιατρικές ομάδες".

Όμως, χθες Κυριακή, ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, τόνισε μέσω X πως 21 ασθενείς πέθαναν στο νοσοκομείο Σίφα αφότου άρχισε η ισραηλινή επιχείρηση.

Today, we witness the total ISraeli destruction of the most important, 700 beds specialty hospital in Gaza, Al Shifa Medical Complex. It was established 78 years ago during the British Mandate, the name Shifa meaning 'The House of Healing'; now turned into a 'House of Death' by… pic.twitter.com/AQ5daMD1SU — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) April 1, 2024

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο νοσοκομείο παραμένουν 107 ασθενείς, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 28 άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση. «Πολλοί έχουν μολυσμένες πληγές και είναι αφυδατωμένοι» και από προχθές Σάββατο «δεν απομένει πλέον παρά ένα μπουκάλι νερό για κάθε 15 ανθρώπους».

Ο ισραηλινός στρατός είχε ήδη διεξαγάγει παρόμοια επιχείρηση στο Σίφα τον Νοέμβριο, κατηγορώντας τη Χαμάς, που το διαψεύδει, πως χρησιμοποιούσε το νοσοκομείο ως κέντρο διοίκησης.





