Αναφορά για επίθεση από τους Χούθι σε βρετανική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι

Χούθι

Η βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία The United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε μία αναφορά σχετικά με μία επίθεση που έγινε σε απόσταση 15 ναυτικών μιλίων δυτικά του λιμανιού της Μόκα στην Υεμένη, από το οποίο οι αντάρτες Χούθι πραγματοποιούν επιθέσεις κατά ναυτιλιακών γραμμών.

«Το πλήρωμα αγκυροβόλησε το πλοίο που εκκενώθηκε από τις στρατιωτικές αρχές», πρόσθεσε η UKMTO σε μία ενημέρωση συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Στην συνέχεια, η UKMTO ανέφερε την βύθιση του πλοίου.

