Οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας, αναμένεται να επαναληφθούν αύριο στο Κάιρο, όπως δήλωσαν σήμερα αιγυπτιακές πηγές ασφάλειας και όπως όλα δείχνουν βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν για την διάρκεια μιας ειρήνευσης στην Γάζα, αλλά και για την απελευθέρωση κρατουμένων, όπως έγινε γνωστό, ενώ πρόσθεσαν ότι η ολοκλήρωση μιας τελικής συμφωνίας, απαιτεί ακόμη, την επίτευξη συμφωνίας για την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ από την βόρεια Γάζα, αλλά και για την επιστροφή των κατοίκων της.

Οι ίδιες πηγές, ανέφεραν ότι το περιστατικό της Πέμπτης στο οποίο σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι από πυρά των Ισραηλινών, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, δεν επιβράδυνε τις διαπραγματεύσεις, αλλά αντίθετα, πίεσε τους διαπραγματευτές να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, προς την κατεύθυνση διατήρησης της προόδου που είχε επιτευχθεί στις συνομιλίες.

Νωρίτερα, σήμερα η Παλαιστινιακή Αρχή εξέφρασε την ελπίδα της ότι μπορεί να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα εγκαίρως για το Ραμαζάνι, όπως δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της, Ριάντ αλ Μαλίκι .

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου σε διπλωματικό φόρουμ στην Αττάλεια του Τουκρέι , ο Μαλίκι είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα είναι «η μόνη νόμιμη αρχή» που θα διοικεί τη Γάζα μετά τον πόλεμο, αναφέρει το Reuters. Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ασκεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση σε τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης , έχασε τον έλεγχο της Γάζας από την μαχητική ομάδα της Χαμάς το 2007.

Την ιδια ελπίδα, εξέφρασε και ο Τζο Μπάιντεν χθες Παρασκευή λέγοντας πως εξακολουθεί να «ελπίζει» πως θα συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας προτού αρχίσει το ραμαζάνι, ιερός μήνας των μουσουλμάνων.

Εκκλήσεις για έρευνα για τα πυρά στρατιωτών του Ισραήλ εν μέσω διανομής τροφίμων σε Παλαιστίνιους στη Γάζα

Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα ζητεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και έρευνα για τις ευθύνες μετά την τραγωδία εν μέσω διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, όταν ισραηλινά πυρά και ποδοπάτημα πλήθους στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Ο Μπάιντεν ανήγγειλε χθες ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν «τις προσεχείς ημέρες» σε αεροπορικές ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, απειλούνται από λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί, οι μάχες και οι λεηλασίες καθιστούν τη διανομή βοήθειας στην πράξη αδύνατη.

Τα φορτία με τη βοήθεια, για τη διέλευση των οποίων απαιτείται πράσινο φως από τις αρχές του Ισραήλ, που επιβάλλουν αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας αφότου ανέλαβε την εξουσία εκεί η Χαμάς, το 2007, φθάνουν μέσω Αιγύπτου στη Ράφα, αλλά η ποσότητά τους κάθε άλλο παρά αρκεί για να καλυφθούν οι πελώριες ανάγκες.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια της αμερικανικής υπηρεσίας για τη διεθνή ανάπτυξη (USAID), μόλις 96 φορτηγά εισέρχονταν κατά μέσον όρο στον θύλακο την ημέρα την περασμένη εβδομάδα. «Πρόκειται για κλάσμα αυτού που χρειάζεται», τόνισε η Σαμάνθα Πάουερ.

Αρκετές χώρες έχουν ήδη κάνει ρίψεις βοήθειας, ανάμεσά τους η Ιορδανία, με την υποστήριξη άλλων, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία και η Βρετανία, καθώς και η Αίγυπτος, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Οι ρίψεις από τον αέρα δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ανθρωπιστική πρόσβαση», σχολίασε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση International Rescue Committee (IRC).

Ο πόλεμος και οι ελλείψεις έχουν γονατίσει το σύστημα υγείας στη Λωρίδα της Γάζας. Δέκα παιδιά πέθαναν εξαιτίας «του υποσιτισμού και της αφυδάτωσης» τις τελευταίες ημέρες, τόνισε χθες το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Για τον Γενς Λέρκε εκπρόσωπο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ (Ocha) οι αεροπορικές ρίψεις εγείρουν «πολλά προβλήματα».

«Η βοήθεια που φτάνει με αυτόν τον τρόπο δεν θα πρέπει να είναι παρά η έσχατη λύση», δήλωσε. «Η μεταφορά μέσω χερσαίων οδών είναι απλώς καλύτερη, πιο αποτελεσματική και λιγότερο κοστοβόρα», εξήγησε.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι «αν δεν αλλάξει τίποτα, ο λιμός είναι σχεδόν αναπόφευκτος» στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί τις ισραηλινές δυνάμεις ότι παρεμποδίζουν «συστηματικά» την πρόσβαση στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ αρνείται.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανάμεσα τους και η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), εκτιμούν ότι θα ήταν καλύτερο αν το Ισραήλ άνοιγε τα μεθοριακά περάσματα και επέτρεπε στα κομβόι φορτηγών να εισέλθουν στη Γάζα και να παραδώσουν τη βοήθεια με ασφάλεια.

Εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σχεδόν χίλια φορτηγά περιμένουν στα σύνορα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου.

