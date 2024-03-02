Η Παλαιστινιακή Αρχή ελπίζει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μέχρι το Ραμαζάνι

Η Παλαιστινιακή Αρχή ελπίζει ότι μπορεί να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα εγκαίρως για το Ραμαζάνι, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της, Ριάντ αλ Μαλίκι .

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου σε διπλωματικό φόρουμ στην Αττάλεια του Τουκρέι , ο Μαλίκι είπε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα είναι «η μόνη νόμιμη αρχή» που θα διοικεί τη Γάζα μετά τον πόλεμο, αναφέρει το Reuters. Η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ασκεί περιορισμένη αυτοδιοίκηση σε τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης , έχασε τον έλεγχο της Γάζας από την μαχητική ομάδα της Χαμάς το 2007.

Το Ισραήλ και η Χαμάς διαπραγματεύονται μέσω διαμεσολαβητών για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, με στόχο να σταματήσουν έγκαιρα οι μάχες για το Ραμαζάνι, τον μουσουλμανικό μήνα νηστείας, που θα ξεκινήσει στις 10 ή 11 Μαρτίου, ανάλογα με το σεληνιακό ημερολόγιο.

Πηγή: skai.gr

