Ηχούν σειρήνες στο νότιο Ισραήλ - Ο στρατός αναχαίτισε drone προερχόμενο από τον Λίβανο

Σειρήνες ηχούν στις νότιες κοινότητες του Ισραήλ κοντά στα σύνορα της Γάζας.

Το σύστημα συναγερμού εντόπισε τα κιμπούτς του Ein HaShlosha και του Nirim να στοχοποιούνται από ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς, η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και άλλες ομάδες εκτοξεύουν τακτικά ρουκέτες προς το Ισραήλ.

Το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, ο Iron Dome , αναχαιτίζει την πλειοψηφία των πυραύλων που στοχεύουν στη χώρα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν θύματα και ζημιές.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, νωρίτερα σήμερα καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εισήλθε στην επικράτειά του από τον Λίβανο.

Πηγή: skai.gr

