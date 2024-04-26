Σημαντική αύξηση των εντολών απομάκρυνσης παράνομων τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου Αθηναίων καταγράφεται το α' τετράμηνο του 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του μεγαλύτερου δήμου της χώρας, το τετράμηνο φέτος έχουν πραγματοποιηθεί 2.738 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ κ.λπ.) έναντι 2.506, το 2023 (αύξηση 9%).

Παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 1.246 περιπτώσεις και δόθηκε εντολή απομάκρυνσης των τραπεζοκαθισμάτων που καταλάμβαναν αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο, έναντι 809 την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος.



Μόνο για το χρονικό διάστημα 4 έως 21 Απριλίου 2024, δόθηκαν 300 εντολές άρσης αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έναντι 169 το 2023 και έγιναν 23 επιχειρήσεις απομάκρυνσης τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων, κατά το διάστημα 1/1/2024 - 21/4/2024 έχουν πραγματοποιηθεί:

2.738 έλεγχοι κατάληψης κοινόχρηστου χώρου,

1.246 εντολές 'Αρσης Αυθαίρετης Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου,

466 έλεγχοι μουσικής (ηχομετρήσεις) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εκ των οποίων διαπιστώθηκαν 136 Παραβάσεις και έχουν συνταχθεί οι αντίστοιχες μηνύσεις προς την Εισαγγελία,

27 σφραγίσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.



Πηγή: skai.gr

