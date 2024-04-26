Για τον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνονται καθημερινά ενώ έχουμε ακόμα άνοιξη, τις καθημερινές μάχες που δίνουν και θα συνεχίσουν να δίνουν οι πυροσβέστες την πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο που έρχεται, για την ταχύτητα που υλοποιείται το εξοπλιστικό πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, αλλά και για το νέο δόγμα του Πυροσβεστικού Σώματος μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τ/σ ΣΚΑΙ.

«Θα έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο. Προχθές αντιμετωπίσαμε 70 πυρκαγιές, την ημέρα που είχαμε τη φωτιά στην Ιεράπετρα είχαμε 121 πυρκαγιές μέσα σε ένα 12ωρο και ξέφυγε η μία. Είναι ήρωες αυτά τα παιδιά; Για εμένα είναι ήρωες οι πυροσβέστες μας» είπε ο κ. Κικίλιας.

Τόνισε δε ότι η κλιματική κρίση είναι πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις ακόμα και σε ισχυρές οικονομίες, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα με τις καταστροφικές πλημμύρες στο Ντουμπάι όπου έπεσε το 1/5 του νερού του Daniel στη Θεσσαλία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναφορικά με την προετοιμασία που έχει γίνει για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο, ο υπουργός μίλησε για τις πολλών χιλιομέτρων αντιπυρικές ζώνες που διανοίγονται για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια σε δάση και περιαστικές περιοχές από ΥΠΕΝ, δασαρχεία, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, αλλά και για το νέο δόγμα του Πυροσβεστικού Σώματος που εστιάζει μεταξύ άλλων στην άμεση επέμβαση εναέριων μέσων στην έναρξη της πυρκαγιάς προτού αυτή επεκταθεί και πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, όπως και στον υπερδιπλασιασμό των μονάδων δασοκομάντος με έμφαση στις αερομεταφερόμενες.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε, τέλος, τη σημασία της ευσυνειδησίας και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία των δασών, των περιουσιών και, πάνω απ΄όλα, της ανθρώπινης ζωής.

«Από το 2025 θα αρχίσουν να έρχονται πολύ σημαντικές προμήθειες από το ΑΙΓΙΣ -προκηρύξαμε έργα 1,5 δισ. ευρώ μέσα σε 9 μήνες- τα οποία θα αποτελέσουν προίκα για τις επόμενες γενιές. Αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones, μετεωρολογικοί σταθμοί, ραντάρ, 1.100 πυροσβεστικά οχήματα. Φέτος, πρόληψη, αντιμετώπιση, νέο δόγμα και συστράτευση όλων των πολιτών. Ο κόσμος, οι εθελοντές, οι συμπολίτες μας, οι πολλοί Έλληνες που αγαπάνε την πατρίδα τους, να πάρουν ένα τηλέφωνο στο 199 ή στο 112 αν δουν μια έναρξη πυρκαγιάς, να φροντίσουν και να ξεχορταριάσουν το οικόπεδό τους, να μιλήσουν και να νουθετήσουν έναν ασυνείδητο ο οποίος ρισκάρει σε μια κοινότητα τη ζωή όλων των άλλων συμπολιτών του. Είναι μια μάχη την οποία δίνουμε όλοι μαζί» ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο κ. Κικίλιας.



Πηγή: skai.gr

