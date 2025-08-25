Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τρεις δημοσιογράφοι, από πλήγματα του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχους των παλαιστινιακών υπηρεσιών υγείας.

Σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους αξιωματούχους, μεταξύ των θυμάτων, ήταν ο εικονολήπτης Χοσάμ αλ-Μάσρι, συνεργάτης του Reuters, ενώ τραυματίστηκε επίσης ο φωτογράφος Χατέμ Χάλεντ, που συνεργαζόταν και αυτός με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ο ισραηλινός στρατός και το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν τις αναφορές για τις επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ.

Το πρακτορείο Al Jazeera Arabic αναφέρει ότι στις επιθέσεις σκοτώθηκαν τέσσερις δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ο φωτορεπόρτερ του Al Jazeera Μοχάμεντ Σαλαμά, ο φωτορεπόρτερ του Reuters Χοσάμ αλ-Μάσρι, η δημοσιογράφος Μαριάμ Αμπού Ντάκα, η οποία συνεργαζόταν με διάφορα μέσα ενημέρωσης μεταξύ των οποίων τα The Independent Arabic και Associated Press, και ο δημοσιογράφος του NBC Μοάζ Αμπού Τάχα.

Gaza’s Government Media Office has now confirmed that four journalists were among Palestinians killed by the Israeli attack on Nasser Hospital a short while ago.



🔴 LIVE updates: https://t.co/rvZOea9kW1 pic.twitter.com/F6c91nyxpl — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 25, 2025

Σύμφωνα με το Al Jazeera, oι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν με drone αυτοκτονίας την οροφή του νοσοκομείου Νάσερ, όπου σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, καθώς μέλη της ομάδα πολιτικής άμυνας ανέβηκαν στην οροφή του νοσοκομείου προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια σε όποιον τραυματίστηκε, ακολουθούμενα από δημοσιογράφους που ήθελαν να καταγράψουν το γεγονός, οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν για δεύτερη φορά το ίδιο σημείο, όπως καταγράφεται σε συγκλονιστικό βίντεο.

Breaking: So far, the bodies of three journalists killed in the Israeli strike on Nasser Hospital have been identified: Reuters cameraman Hossam Al-Masri, Al Jazeera cameraman Mohammed Salama, and journalist Mariam Abu Daqa. pic.twitter.com/JMPSGy4oIt — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) August 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.