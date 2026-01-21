Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα - Μία γυναίκα έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά

Πλημμύρες και χάος από την καταιγίδα στην Αττική - Πολλά προβλήματα και εγκλωβισμένοι οδηγοί

Βίντεο δείχνουν τον χείμαρρο που πέρασε μέσα από την Άνω Γλυφάδα, παρασύροντας τα πάντα στο διάβα του

Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή από την κακοκαιρία στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε εγκλωβισμένη κάτω από αυτοκίνητο, το οποίο επίσης φέρεται να είχε παρασυρθεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απεγκλωβίσουν.την άτυχη γυναίκα και να διαπιστώσουν την κατάστασή της.

Δείτε βίντεο από την περιοχή της Γλυφάδας:

Χείμαρρος παρασέρνει αυτοκίνητα στην Άνω Γλυφάδα

Βίντεο από την Άνω Γλυφάδα καταγράφει χαρακτηριστικές εικόνες της κατάστασης που επικράτησε στην περιοχή, με ορμητικά νερά να παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν ολόκληρη την περιοχή της Αττικής, προκαλώντας πολλά προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα.

«Βούλιαξαν» αυτοκίνητα, απεγκλωβίστηκαν πολίτες

«Σάρωσε» τη χώρα η κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια ακόμη και σε χαμηλό υψόμετρο.H έντονη βροχόπτωση «δοκίμασε» την Αττική με τους δρόμους να γίνονται ποτάμια και την πυροσβεστική να δέχεται δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων.

Διαβάστε αναλυτικά όσα συνέβησαν με την «επέλαση» της κακοκαιρίας ΕΔΩ

Στην Αθήνα, η βροχή έπεφτε σχεδόν ασταμάτητα από το πρωί.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 186 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, (160 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και 26 για κοπές δέντρων), οι οποίες ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθούν.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κληθεί και για παροχές βοήθειας σε πολίτες των οποίων τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί λόγω της μεγάλης συσσώρευσης υδάτων στους δρόμους. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έχουν απομακρύνει πολίτες από οχήματα σε Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Μαρούσι, Γλυκά Νερά, Αχαρνές.

Η στάθμη σε Ιλισό, Ποδονίφτη και Κηφισό ανέβηκε ενώ στον Άγιο Δημήτριο, στο ρέμα της Πικροδάφνης εκκενώθηκαν 5 σπίτια, λόγω καθίζησης του εδάφους.

Στο λιμάνι της Ραφήνας τα κύματα ξεπέρασαν τα δύο μέτρα με τους ανέμους να είναι θυελλώδεις.

Στη Νέα Μάκρη, ο δρόμος υποχώρησε στην οδό Αγίας Ειρήνης, σε σημείο όπου ήταν σε εξέλιξη έργα.

Στην Ανω Γλυφάδα, στην οδο Ανθέων παρασύρθηκαν σταθμευμένα αυτοκίνητα και κάδοι απορριμάτων από συσσωρευμένα ύδατα στο οδόστρωμα που κινούνταν με τη μορφη χειμάρου ενώ σε ποτάμια μετατράπηκαν δρόμοι και σε Άνω Βούλα και Βάρη.

Στο Χαλάνδρι, στην όδο Σπύρου Λούη, ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα όταν οι οδηγοί τους επιχειρησαν να περασουν μεσα απο τον ογκο νερου. Ευτυχως οι οδηγοι βγηκαν με ασφαλεια απο τα οχηματα.

Στον Ασπρόπυργο, εστάλη μήνυμα απο το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι απο την περιοχή Γκορύτσα, να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος του Αγίου Ιωάννου.

Προβλήματα εξαιτίας του όγκου των υδάτων σημειώθηκαν σε σε Εξάρχεια, Γαλάτσι και Παγκράτι.

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο

Με παρέμβαση της αστυνομίας, εκκενώθηκαν τρία σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης, τα οποία κρίθηκαν επινδυνα λόγω κακοκαιρία.

Οι κάτοικοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους παρά τον κίνδυνο.

Στην οδό Λοιδωρικίου τοποθετήθηκαν σάκοι με άμμο έτσι ώστε αν δυνάμωνε η βροχή δυναμώσει να συγκρατηθεί η ροή των υδάτων αλλά και τα φερτά υλικά.

Οι αρχές παραμένουν «επί ποδός» για την περιοχή ενώ επιστρατεύτηκαν μέχρι και φουσκωτά.

Φούσκωσε ο Ιλισός

Η κακοκαιρία μετέτρεψε ρέματα και ποτάμια σε σημεία αυξημένης επιφυλακής, αφου ενδεικτικά από νωρίς άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του ποταμού Ιλισού.

Μάλιστα, στο ποτάμι εγκλωβίστηκαν σκουπίδια, κλαδιά και φερτά υλικά που ενέτειναν την πίεση που ασκείται από τον αυξημένο όγκο των υδάτων.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή όχι μόνο στον Ιλισό αλλά και σε όλα τα σημεία που κρίνονται «δύσκολα».

Ενδεικτικά, για προληπτικούς λόγους στελέχη της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας έκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί από την περιοχή του Ήμερου Πεύκου προς της λεωφόρο Μαραθώνος καθώς το ρέμα που βρίσκεται στο σημείο έχει υπερχειλίσει.

Εκτροπές κυκλοφορίας

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων διενεργούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

- Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

- Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

- Στην συμβολή της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου και της οδού Πύργου στην περιοχή της Γλυφάδας

- Στην έξοδο για Καισαριανή της λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη

- Στην έξοδο προς Πειραιά από το ύψος της Υπόγειας Αναγεννήσεως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης

- Στην οδό Κίρκης από το ύψος της οδού Αχαΐας στο ρεύμα προς Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.Α.Ε. στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας

Στους Παπάγου τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ ΜΕΤΕΟ, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm .

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής. Ειδικότερα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφονται στην περιοχή Παπάγου, στο Βύρωνα, στο Χαλάνδρι,στην Ηλιούπολη αλλά και στους Αμπελόκηπους.

Το «χτύπημα» της κακοκαιρίας πέρα από το Λεκανοπέδιο

Οι πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας προκάλεσαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο ενώ χιονια έπεσαν ακόμη και σε πόλεις, όπως η Κοζάνη και η Καρδίτσα.

Την ίδια ώρα, θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε παράκτιες περιοχές, από τη Μακεδονία έως την Πελοπόννησο, με διακοπές ρεύματος και υλικές καταστροφές.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία στον Ωρωπό με τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν στους Αγίους Αποστόλους να έχουν ως αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους έχουν μετατραπεί πολλοί κάθετοί οδοί.

Κλειστός είναι ο παραλιακός δρόμος από τα φανάρια του Μαρκόπουλου προς τον Κάλαμο έως τους Αγίους Αποστόλους.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση και στην Αμάρυνθο Ευβοίας οπού τα ορμητικά νερά προκάλεσαν διάβρωση του εδάφους σε ζώνη εκτέλεσης εργασιών για τον βιολογικό καθαρισμό.

Συνέπεια της καθίζησης ήταν να βουλιάξουν κυριολεκτικά δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα ή κινούνταν κατά μήκος του δρόμου εκείνη τη στιγμή.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή καθώς το «κύμα κακοκαιρίας» είναι σε εξέλιξη, κινούμενο πια προς το Ανατολικό Αιγαίο.

Σχολεία

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο Πέμπτη (22 Ιανουαρίου) τα σχολεία στην Περιφέρεια Αττικής, όπου και μεταβάλλονται ευνοϊκώς τα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται:

«Η απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά για το κλείσιμο των σχολείων της Αττικής, κατόπιν εισήγησης των μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, της Πολιτικής Προστασίας και της ΕΜΥ, αφορούσε μόνο τη σημερινή (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου) ημέρα.

Ως εκ τούτου και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκύπτει σχετική ανάγκη από τα τρέχοντα μετεωρολογικά μοντέλα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία στην Αττική, θα λειτουργήσουν κανονικά αύριο Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου».

Εντούτοις, με απόφαση του δημάρχου, αναστέλλεται για αύριο, Πέμπτη, η λειτουργία όλων των σχολικών δυνάμεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Σερβίων Κοζάνης.

Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή στο ωράριό τους. O δήμος Κοζάνης ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Φλώρινας τα σχολεία θα ανοίξουν στις 9:15 π.μ. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στις σχολικές μονάδες του Δήμου Πρεσπών, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.Το ΚΔΑΠ και ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Καστοριάς, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι παιδικοί, βρεφικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ του δήμου Καστοριάς θα λειτουργήσουν κανονικά. Νωρίς το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί επανεκτίμηση της κατάστασης.

Στον δήμο Νεστορίου οι σχολικές μονάδες θα ξεκινήσουν στις 9:00 π.μ. Την ίδια ώρα θα προσέλθουν και οι μαθητές στα σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. του δήμου Άργους Ορεστικού.

Ο βρεφικός και ο παιδικός σταθμός, όπως και το ΚΔΑΠ MEA, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Στον δήμο Έδεσσας, όπου σήμερα τα σχολεία ήταν κλειστά, ανακοινώθηκε αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά. Ο δήμος Ωραιοκάστρου ανακοίνωσε ότι τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στη Σάμο με απόφαση των Δημάρχων Ανατολικής και Δυτικής Σάμου Πάρη Παπαγεωργίου και Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους αντίστοιχα.

Ειδικότερα, αναστέλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Πιο συγκεκριμένα κλειστά θα παραμείνουν Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Δήμαρχοι η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα επικρατήσουν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τηλεκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.

