Του Γιάννη Χανιωτάκη

Έως και ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται να πλημμυρίσουν τους δρόμους του δυτικού Λονδίνου τη Δευτέρα για την τελευταία ημέρα του φημισμένου καρναβαλιού του Νότινγκ Χιλ, του μεγαλύτερου street party στην Ευρώπη. Φέτος, η γιορτή της κουλτούρας της Καραϊβικής διεξάγεται υπό την αυστηρή επιτήρηση της αστυνομίας, η οποία εφαρμόζει τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου με στόχο τη σύλληψη σοβαρών εγκληματιών που θα μπορούσαν να διαταράξουν την εκδήλωση.

Οι εορτασμοί άρχισαν νωρίς το πρωί της Κυριακής με το "J'ouvert", μια παραδοσιακή καραϊβική τελετή όπου οι συμμετέχοντες καλύπτονται με μπογιές και πούδρες. Στους δρόμους του Νότινγκ Χιλ, άρματα και μουσικά συγκροτήματα ξεσήκωσαν το πλήθος, ενώ οι σημαίες των νησιών της Καραϊβικής κυμάτιζαν στους ώμους των καρναβαλιστών.

Ο Τομ Μπένετ, δήμαρχος του Κένσινγκτον και Τσέλσι, δήλωσε: «Είναι ένα από τα σπουδαιότερα πάρτι δρόμου στον κόσμο που γιορτάζει την κουλτούρα της Καραϊβικής — από τον χορό, τη μουσική, τα κοστούμια, αλλά και όλα όσα έχει προσφέρει η κοινότητα της Καραϊβικής σε αυτόν τον δήμο και τη χώρα».

Στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής τηρήθηκε τριών λεπτών σιγή στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς του 2017 στον Πύργο Γκρένφελ, καθώς και στη μνήμη του Κέλσο Κόκρεϊν, ενός ξυλουργού από την Αντίγκουα που δολοφονήθηκε σε ρατσιστική επίθεση στο Νότινγκ Χιλ το 1959.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συλλήψεις

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου προχώρησε την Κυριακή σε 140 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 35 έγιναν στις εισόδους της εκδήλωσης, με τις 13 από αυτές να είναι αποτέλεσμα θετικών ταυτοποιήσεων μέσω της τεχνολογίας ζωντανής αναγνώρισης προσώπου.

Δεκαπέντε άτομα συνελήφθησαν για επίθεση κατά αστυνομικών, ενώ ένας αστυνομικός νοσηλεύτηκε με τραύμα στο χέρι. «Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι οι αστυνομικοί θα λάβουν την κατάλληλη υποστήριξη», ανέφερε η αστυνομία. Είκοσι ένας ύποπτοι κρατήθηκαν για κατοχή επιθετικού όπλου και 52 συλλήψεις αφορούσαν αδικήματα ναρκωτικών.

Ήδη από την Παρασκευή, η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε συλλάβει 100 άτομα, κατάσχοντας 11 πυροβόλα όπλα και πάνω από 40 μαχαίρια, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αποτροπή της βίας στο καρναβάλι. Είκοσι ένα άτομα οδηγήθηκαν πίσω στη φυλακή και τουλάχιστον σε 266 έχει απαγορευτεί η είσοδος στην εκδήλωση.

Τουλάχιστον 7.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός τη Δευτέρα, ενώ θα ισχύει μέχρι τις 2 τα ξημερώματα της Τρίτης μία εξουσία γνωστή ως "Section 60" που επιτρέπει εκτεταμένους σωματικούς ελέγχους χωρίς εύλογες υποψίες.

Την ίδια στιγμή, η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει αναπτύξει την τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου «στις εισόδους του καρναβαλιού αλλά όχι εντός των ορίων του» για τον εντοπισμό καταζητούμενων υπόπτων.

Το σύστημα συνδέει κάμερες με μια λίστα παρακολούθησης που περιέχει φωτογραφίες υπόπτων. Καθώς οι άνθρωποι περνούν, τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους σαρώνoνται για θετική αντιστοίχιση, ειδοποιώντας τους αστυνομικούς να τους σταματήσουν.

Οργανώσεις για τα πολιτικά δικαιώματα και κατά του ρατσισμού κάλεσαν τον επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, σερ Μαρκ Ρόουλι, να εγκαταλείψει την τεχνολογία, χαρακτηρίζοντάς την «εργαλείο μαζικής παρακολούθησης που αντιμετωπίζει όλους τους καρναβαλιστές ως πιθανούς υπόπτους».

Απαντώντας, ο Ρόουλι δήλωσε: «Όταν γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία ζωντανής αναγνώρισης προσώπου μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων με τα οποία η αστυνομία πρέπει να μιλήσει, και αυτά τα άτομα αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, είναι απολύτως λογικό να ρωτάμε: γιατί να μην τη χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το πλαίσιο;»

Τα αυξημένα μέτρα λαμβάνονται στον απόηχο της περσινής διοργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με εκπροσώπους της αστυνομίας, «αμαυρώθηκε από απαράδεκτη βία». Συγκεκριμένα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βίαια επεισόδια που συνέβησαν κατά τη διάρκεια και μετά το καρναβάλι, ενώ αναφέρθηκαν και οκτώ μη θανατηφόρες επιθέσεις με μαχαίρι.

Το Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ είναι μια ετήσια εκδήλωση αφιερωμένη στην κουλτούρα της Καραϊβικής, που πραγματοποιείται στο Λονδίνο από το 1966, στους δρόμους της περιοχής Νότινγκ Χιλ στο Κένσινγκτον, κάθε χρόνο το τριήμερο της αργίας του Αυγούστου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο υπαίθριο πάρτι της Ευρώπης, προσελκύοντας πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες σε διάστημα τριών ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

