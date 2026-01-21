Ικανοποίηση Ερντογάν για την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ απέναντι στους Κούρδους

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με θέμα τη Συρία, τη Γάζα και τις περιφερειακές εξελίξεις, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Ικανοποίηση Ερντογάν από την απόφαση των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τους Κούρδους στη Συρία και τον συντονισμό με ΗΠΑ για τη Γάζα.

Σε ανακοίνωση η τουρκική προεδρία αναφέρει: «Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, καθώς και τις περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις. Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία και ότι η ενότητα, η αλληλεγγύη και η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι σημαντικές για την Τουρκία.

Συζητήθηκε επίσης η καταπολέμηση του ISIS και η κατάσταση των μελών του ISIS στις συριακές φυλακές. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε ότι μια ανεπτυγμένη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία και ειρηνική Συρία, με όλα τα στοιχεία της, θα συμβάλει στη σταθερότητα της περιοχής.

Δήλωσε επίσης ότι οι προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης στη Γάζα συνεχίζονται και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να ενεργεί σε συντονισμό με τις ΗΠΑ σε αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος Ερντογάν ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ για την πρόσκληση στο Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας».

Οι ΗΠΑ ζητούν την υποταγή των Κούρδων στον Αλ Σάρα

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ δήλωσε ότι ήρθε η ημερομηνία λήξης της υποστήριξης στις δυνάμεις των Κούρδων και τους κάλεσε να ενταχθούν στην κεντρική κυβέρνηση.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Ο Φιντάν συναντήθηκε με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα

H Ουάσινγκτον θωρεί πως ο ηγέτης της Συρίας θα αντιμετωπίσει τους τζιχαντιστές του ISIS.

Τουρκικά ΜΜΕ: Στη συνάντηση της Αθήνας το θέμα ήταν η Τουρκία

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας μίλησε για «συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία» όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα.

Ο λόγος για τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας - Ισραήλ για οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και κυβερνοεπιθέσεις

Bloomberg: Συνομιλίες Chevron - Τουρκίας για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Turkish Petroleum Corp (TPAO) σχεδιάζει να συνεργαστεί με τη Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις.



