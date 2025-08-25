Αβέβαιοι για το μέλλον τους για ακόμα μια φορά, οι κάτοικοι της Γάζας περιμένουν με ανυπομονησία νέα για την επόμενη αποστολή τροφίμων ή μήπως ακούσουν κάποιο θόρυβο στις σωληνώσεις για μια σταγόνα αλμυρού νερού, κάτι που θα τους έδινε μια σπάνια ευκαιρία για ένα ντους.

Πριν από δύο χρόνια, η μεγαλύτερη πόλη της Γάζας έσφυζε από ζωή. Οι τάξεις γέμιζαν με μαθητές, οι αγορές ήταν γεμάτες αγοραστές και τα καφέ στην παραλία προσέφεραν ανάπαυλα σε όσους δραπέτευαν από το άγχος ενός πολιορκημένου θύλακα. Ωστόσο, η κανονική ζωή στον παράκτιο θύλακα κατέρρευσε μετά τα βάναυσα αντίποινα του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν καταφύγει σε κατεστραμμένα κτίρια της πόλης έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Αν και είναι δύσκολο να μπει κανείς στη Γάζα καθώς το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο δημοσιογράφων, το CNN μίλησε με αρκετούς κατοίκους της πόλης για να σχηματίσει μια εικόνα για το πώς φαίνεται η πόλη εν μέσω του πολέμου.

Οι δεκάδες χιλιάδες ισραηλινές επιδρομές έχουν αφήσει μόνο ερείπια και σκουπίδια ενώ τα λύματα πλημμυρίζουν τους δρόμους. Μαύρος καπνός από την καύση πλαστικού και ξύλου, που χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους για καύσιμα, γεμίζει τον ουρανό και οι ήχοι από ισραηλινά drones βουίζουν ασταμάτητα εν μέσω σποραδικών εκρήξεων από αεροπορικές επιδρομές σε κοντινή απόσταση.

Ένα χαοτικό πλέγμα καλωδίων από γεννήτριες στους δρόμους παρέχει ρεύμα σε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν. Οι τιμές των ελάχιστων προϊόντων που διαθέτουν οι αγορές είναι απλησίαστες. Τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία δεν λειτουργούν πλέον και τα προϊόντα υγιεινής παραμένουν σπάνια για τους Παλαιστίνιους, οι οποίοι λένε ότι οι μολύνσεις από ψείρες, την έλλειψη βιταμινών και την έλλειψη τροφίμων τους έχουν αφήσει άρρωστους και αδύναμους.

Καθώς πέφτει η νύχτα, ένοπλες συμμορίες περιφέρονται στους δρόμους με τις οικογένειες να πρέπει να οπλοφορούν για να προστατευθούν. Μετρητά μπορούν να μεταφερθούν στη Γάζα μέσω ενός άτυπου τραπεζικού συστήματος.

Σκύλοι «τρώνε τόσα πολλά πτώματα»

Ένας από τους κατοίκους της Γάζας, ο 40χρονος Ματζντί Αμπού Χάμντι, πατέρας τεσσάρων παιδιών, μιλώντας στo CNN περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί. Όπως είπε, η σκόνη από τις εκρήξεις πνίγει τους δρόμους και εισχωρεί στα σπίτια που στέκονται ακόμα όρθια.

Ακόμα και τα αδέσποτα σκυλιά έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά τους. «Τη νύχτα, ακούμε σκυλιά να ουρλιάζουν. Έχουν γίνει άγρια ​​από το να τρώνε τόσα πολλά πτώματα. Το γάβγισμά τους έχει αλλάξει, έχει γίνει άγριο. Είναι ακόμη και επικίνδυνοι για τους ανθρώπους, καθώς επιτίθενται άγρια ​​στους κατοίκους. Πριν από δύο ημέρες, κατά λάθος, μια γάτα περπάτησε κοντά τους. Πάνω από είκοσι σκύλοι της επιτέθηκαν και την έπνιξαν», είπε.

«Οι άνθρωποι μπορεί να είναι τριάντα χρονών, αλλά η εξάντληση του πολέμου τους κάνει να φαίνονται εβδομήντα. Η πείνα και το κακό φαγητό τους εξαντλούν. Χρησιμοποιούμε την τουαλέτα μόνο κάθε τρεις ημέρες λόγω έλλειψης τροφίμων και των υψηλών τιμών» συνέχισε.

Αλλά και η Χαμάς, που κάποτε ήταν τόσο ορατή στους δρόμους της πόλης της Γάζας, τώρα απουσιάζει. Τα πολιτικά της γραφεία και πολλά τμήματά τους έχουν καταστραφεί και οι μαχητές της παραμένουν κρυμμένοι.

Αν και τον περασμένο Ιανουάριο που επιτεύχθηκε συμφωνία με το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός ένοπλα μέλη της Χαμάς εμφανίστηκαν μαζικά φορώντας την πλήρη στολή τους σε μια δημόσια πλατεία στην πόλη της Γάζας διοργανώνοντας τελετές σε μια επίδειξη δύναμης, σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να σχηματιστεί μια ακριβής εικόνα του αριθμού των μαχητών της που παραμένουν στη Γάζα.

«Ας μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς δεν είναι ένα στατικό ίδρυμα ή μια στατική προσωπικότητα. Ξεκίνησαν με έναν ορισμένο αριθμό μαχητών στις 7 Οκτωβρίου και, δεδομένης της καταστροφής και των θανάτων μέσα στη Γάζα, ξεκίνησαν επίσης μια μαζική στρατολόγηση και αντικατέστησαν άτομα που ήταν εκεί», δήλωσε στο CNN ο Άλεξ Πλίτσας, στρατιωτικός εμπειρογνώμονας και ανώτερος μη μόνιμος συνεργάτης του Ατλαντικού Συμβουλίου.

«Ξέρουν ότι ερχόμαστε»

Η κατάληψη και η κατοχή της μεγαλύτερης πόλης στη βόρεια Γάζα, την οποία ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, θα απαιτήσει από τον ισραηλινό στρατό να φέρει 60.000 επιπλέον εφέδρους στρατιώτες. Ισραηλινή πηγή δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο στρατός θα δώσει στους Παλαιστίνιους περίπου δύο μήνες για να εκκενώσουν την πυκνοκατοικημένη περιοχή πριν από την έναρξη της επίθεσης, θέτοντας συμβολική προθεσμία την 7η Οκτωβρίου, τη διετή λήξη του πολέμου.

Ένας άλλος Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δεν μπόρεσε να παράσχει έναν αριθμό για το πόσες δυνάμεις της Χαμάς βρίσκονται στην Πόλη της Γάζας, αλλά είπε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεν έχουν εισβάλει βαθιά στην περιοχή εδώ και σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Η προσδοκία είναι ότι τα στρατεύματα θα αντιμετωπίσουν έναν εχθρό που είχε χρόνο να σκάψει, χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων κάτω από την πόλη.

«Ξέρουν ότι ερχόμαστε», είπε ο αξιωματούχος, «οπότε προετοιμάζονται γι' αυτό».

Το «μετρό» της Χαμάς, όπως το αποκαλεί το Ισραήλ, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό σύστημα ομοιόμορφων σηράγγων, εξήγησε ο αξιωματούχος. Είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι ανέμενε ο Ισραηλινός Στρατός, με μεγαλύτερους στρατηγικούς κόμβους και παρακλάδια, καθώς και μικρότερες σήραγγες για γρήγορη κίνηση και αιφνιδιαστικές επιθέσεις.

Μόλις εκκενωθεί η πόλη της Γάζας, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πιθανότατα θα χτυπήσουν ένα διευρυμένο σύνολο στόχων στην πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών που δεν είχαν χτυπηθεί στο παρελθόν λόγω της πυκνότητας του άμαχου πληθυσμού.

Ωστόσο, η επερχόμενη επιχείρηση του Ισραήλ προκαλεί ανησυχίες από κυβερνήσεις και ομάδες αρωγής, οι οποίες εξακολουθούν να ανησυχούν για τη συμπεριφορά του ισραηλινού στρατού τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του υψηλού αριθμού αμάχων, των αναφορών για εγκλήματα πολέμου, τις παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: skai.gr

