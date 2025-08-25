Τη σορό του Τούρκου επιχειρηματία Halit Yukay, του οποίου το σκάφος είχε βρεθεί μισοβυθισμένο και κατεστραμμένο ανοιχτά της Αρτάκης, στη θάλασσα του Μαρμαρά εντόπισαν οι Αρχές σε βάθος 68 μέτρων.

Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε μέσω ειδικής συσκευής Sonar του Λιμενικού έπειτα από 19 ημέρες ερευνών από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές. Η επιβεβαίωση ήρθε από υποβρύχιο ρομπότ (ROV), το οποίο κατέγραψε εικόνες τόσο του σώματος όσο και τμημάτων της μηχανής και των πλακών του σκάφους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Αυγούστου ενώ ο Yukay κατευθύνονταν από τη Γιάλοβα της Τουρκίας προς την Μύκονο με το σκάφος του, «Graywolf». Στις 15:10, την ίδια ημέρα οι συγγενείς του ενημέρωσαν τις αρχές, καθώς δεν είχαν κανένα νέο του. Στις 5 Αυγούστου, γύρω στις 14:30, εμπορικό πλοίο που έπλεε κοντά στο Τουράνκιοϊ, ανέφερε ότι τμήματα του σκάφους βρίσκονταν μισοβυθισμένα στην επιφάνεια της θάλασσας.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, με τη συμμετοχή δυνάμεων του Λιμενικού Νότιας Προποντίδας, της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Ακτών και ειδικών τμημάτων της θαλάσσιας αστυνομίας από τη Σαμψούντα, τα Δαρδανέλια, τη Σμύρνη και τη Γιάλοβα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν αδιάκοπα για περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Τελικά, οι δύτες εντόπισαν τη σορό του άτυχου επιχειρηματία στο σημείο όπου είχε βρεθεί το σκάφος του.

Η διαδικασία ανάσυρσης της σορού προβλέπεται να γίνει με χρήση ειδικού συστήματος «ανελκυστήρα», ώστε να γίνει η διαδικασία με ασφάλεια.

Ποιος ήταν ο Halit Yukay

Ήταν ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της εταιρείας Mazu Yachts, που κατασκευάζει πολυτελή γιοτ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη. Η αγάπη του για τα σκάφη ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία, χάρη στον πατέρα του, που αγόραζε περιοδικά για γιοτ και περνούσε μαζί του τα καλοκαίρια στη θάλασσα. Σε ηλικία 6 ετών, σχεδίασε το πρώτο του σκάφος, στο σχολικό του τετράδιο.

Το 2011 έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα, ιδρύοντας τη Mazu Yachts.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, η σύζυγος του Yukay είναι η Ελληνίδα Rania Stypa (Ράνια Στύπα) και είναι διευθύντρια Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων της Mazu Yachts.

Πηγή: skai.gr

