Το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό Associated Press εξέφρασαν σήμερα τον συγκλονισμό και τη θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα σε νοσοκομείο της νότιας Γάζας, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

"Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ-Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (...) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ", δήλωσε εκπρόσωπος του Reuters.

Το Associated Press εξέφρασε από την πλευρά του τον συγκλονισμό και τη θλίψη του για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

(Στην κεντρική φωτογραφία είναι η Mariam Dagga, 33 ετών, δημοσιογράφος που συνεργαζόταν με το Associated Press και άλλα πρακτορεία. Ήταν μεταξύ των νεκρών δημοσιογράφων σήμερα στο ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.