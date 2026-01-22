Με φτυάρια, με πρόχειρα εργαλεία, ακόμα και με κουτάλια στα χέρια, οι κάτοικοι στην οδό Μετσόβου στην Άνω Γλυφάδα προσπαθούν από το πρωί της Πέμπτης να ξεθάψουν τις περιουσίες τους από τη λάσπη. Η περιοχή θυμίζει «βομβαρδισμένο» τοπίο, καθώς η σφοδρότητα της χθεσινής κακοκαιρίας δημιούργησε «βουνά» από φερτά υλικά, πέτρες και χώματα, τα οποία σκέπασαν τα πάντα στο διάβα τους.

Οι εικόνες είναι πρωτοφανείς. Τα ορμητικά νερά λειτούργησαν ως οδοστρωτήρας, παρασύροντας δεκάδες αυτοκίνητα και κάδους, αφήνοντας πίσω τους ένα χάος. «Μένω εδώ κάτω στου Μετσόβου τα τελευταία 15 χρόνια περίπου. Τέτοιο χάος σαν το χθεσινό δεν έχω ξαναδεί» λέει ο κ. Δημήτρης Μιχαλής, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές: «Τα νερά τρέχαν από πάνω ορμητικά. Κάδοι φεύγανε, αυτοκίνητα φεύγανε, χώματα φεύγανε».

Σήμερα, η αγωνία των κατοίκων είναι να επανέλθουν σε μια στοιχειώδη κανονικότητα. «Τώρα το πρωί προσπαθούμε να ξεθάψουμε τα αυτοκίνητα από τις λάσπες και να ανοίξουμε τους δρόμους, μπας και μπορέσουμε να πάμε στις δουλειές μας και τα παιδιά στο σχολείο» εξηγεί ο κ. Μιχαλής, τονίζοντας ωστόσο το παράπονο για την καθυστερημένη συνδρομή της πολιτείας τις πρώτες κρίσιμες ώρες.

Όπως καταγγέλλει, από τις 7 το απόγευμα που ξεκίνησε η καταστροφή μέχρι τις 11:30 το βράδυ, οι κάτοικοι πάλευαν αβοήθητοι.

«Στις 11:30 βγήκαν τα πρώτα συνεργεία του Δήμου, αλλά βέβαια να πω ότι δούλεψαν όλο το βράδυ και μέχρι σήμερα το πρωί προσπαθούν να τ' ανοίξουνε. Αλλά ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος, ακόμα δεν μπορούμε να μετακινηθούμε» καταλήγει.

