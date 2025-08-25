«Πόλεμος» στις ΗΠΑ για την αλλαγή στο λογότυπο αλυσίδας εστιατορίων

Η αλλαγή στο λογότυπο μιας αλυσίδας εστιατορίων στις ΗΠΑ έγινε το νέο πεδίο (διαδικτυακής) διαμάχης με επίκεντρο τη διατήρηση των αμερικανικών αξιών και την υποταγή στη woke ατζέντα, όπως ισχυρίζονται οι συντηρητικοί του MAGA.

Αυτή την εβδομάδα, η γνωστή στις ΗΠΑ αλυσίδα εστιατορίων Cracker Barrel παρουσίασε ένα νέο, απλοποιημένο λογότυπο. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1969 και είναι συνυφασμένη με παράδοση και αισθητική του αμερικανικού νότου, αφαίρεσε από το παλιό λογότυπο τη χαρακτηριστική φιγούρα του ηλικιωμένου με τις τιράντες που καθόταν δίπλα σε ένα βαρέλι, διατηρώντας μόνο το όνομα του καταστήματος σε μια απλή σκουρόχρωμη γραμματοσειρά πάνω σε ένα αφηρημένο σχήμα βαρελιού.

Αν και η αλλαγή μοιάζει να είναι μέρος της γενικής μίνιμαλ τάσης -«ψηφιακά φιλικά» λογότυπα κυριαρχούν στον επιχειρηματικό κόσμο εδώ και χρόνια (όπως σε Mastercard, Dunkin’, Yves Saint Laurent)- η αντίδραση, ειδικά από τη συντηρητική δεξιά πτέρυγα, ήταν εντονότατη. Πολλοί χαρακτήρισαν την αλλαγή ως «υποταγή στη woke ιδεολογία», κατηγορώντας την εταιρεία ότι εγκαταλείπει τις παραδοσιακές αμερικανικές αξίες.

Το παλιό λογότυπο των εστιστορίων

Η Cracker Barrel έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί από συντηρητικούς για «πολιτική ορθότητα», όπως όταν προσέθεσε φυτικό λουκάνικο στο μενού ή όταν στήριξε το Pride με πολύχρωμες καρέκλες. Η νέα αλλαγή στο λογότυπο φαίνεται να θεωρείται από τους επικριτές ως ακόμη ένα βήμα «μακριά από την παράδοση».

Η σφοδρή συζήτηση είχε επίπτωση και στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Η μετοχή στο κλείσιμο της Παρασκευής σημείωσε πτώση 7,15%, χάνοντας 4,22 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

