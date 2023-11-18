Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αρνούνται ότι ζήτησαν την εκκένωση του νοσοκομείου Σίφα της Γάζας εντός μίας ώρας, λέγοντας ότι ανταποκρίθηκαν μόνο στα αιτήματα του διευθυντή του ιατρικού κέντρου που ζήτησε μια ασφαλή διαδρομή για όσους επιθυμούν να φύγουν.

«Σήμερα το πρωί, ο Ισραηλινός Στρατός αποδέχθηκε το αίτημα του διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα να επιτρέψει στους πολίτες της Γάζας που βρίσκονταν στο νοσοκομείο και θα ήθελαν να το εκκενώσουν μέσω της ασφαλούς οδού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός Στρατός οπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

«Σε κανένα σημείο το IDF δεν διέταξε την εκκένωση ασθενών ή ιατρικών ομάδων και στην πραγματικότητα πρότεινε ότι οποιοδήποτε αίτημα για ιατρική εκκένωση θα διευκολυνθεί από το IDF», αναφέρει.

«Το ιατρικό προσωπικό θα παραμείνει στο νοσοκομείο για να υποστηρίξει ασθενείς που δεν μπορούν να το εκκενώσουν», κατέληξε.

Το IDF λέει επίσης ότι παρείχε πρόσθετη τροφή, νερό και ανθρωπιστική βοήθεια στη Σίφα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η φωτογραφία και το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται στο νοσοκομείο Αλ Σίφα μετέδωσε ότι οι ισραηλινοί στρατιώτες έδωσαν σήμερα, Σάββατο κατά την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα της εφόδου τους στο νοσοκομείο αλ Σίφα στη Γάζα εντολή από μεγάφωνα για την εκκένωσή του «σε μια ώρα». Μετά την εντολή, εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνονται πεζή, σύμφωνα με το δημοσιογράφο του AFP καθώς δεν χρησιμοποιήθηκαν ασθενοφόρα. Ωστόσο, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς διευκρίνισε ότι «120 τραυματίες» και πρόωρα βρέφη εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο διότι δεν ήταν δυνατή η απομάκρυνσή τους.

«Είμαστε σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό για το θέμα τους», σημείωσε επίσης το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Γύρω από το νοσοκομείο, το μεγαλύτερο της Λωρίδας της Γάζας, ισραηλινά άρματα μάχης, οχήματα μεταφοράς προσωπικού και θωρακισμένα ήταν ορατά, ενώ ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη υπερίπταντο στη ζώνη, σύμφωνα με το AFP.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι η Χαμάς που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως στρατιωτική βάση.

Στο νοσοκομείο αλ Σίφα, το μεγαλύτερο του παλαιστινιακού θύλακα στο οποίο έγινε έφοδος την Τετάρτη από τον ισραηλινό στρατό, η κατάσταση είναι «καταστροφική» για τους ασθενείς, τους εκτοπισμένους και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που βρίσκεται εκεί χωρίς ρεύμα «ούτε νερό, ούτε τρόφιμα», δήλωσε στο AFP ο διευθυντής του, ο γιατρός Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, 2.300 άνθρωποι βρίσκονται σήμερα μέσα στο νοσοκομειακό συγκρότημα.

Το προσωπικό του Αλ Σίφα ανακοίνωσε ότι ένα πρόωρο βρέφος πέθανε στο νοσοκομείο χθες. Πρόκειται για το πρώτο που πεθαίνει στο διάστημα των δύο ημερών που μεσολάβησαν από την έφοδο των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομειακό συγκρότημα. Τρία πρόωρα βρέφη είχαν πεθάνει τις προηγούμενες μέρες όταν είχε περικυκλωθεί το νοσοκομείο.

Τα περισσότερα νοσοκομεία της Γάζας δεν έχουν πλέον καύσιμα για να τροφοδοτήσουν τις γεννήτριές τους.

Χθες, το ισραηλινό πολεμικό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την καθημερινή είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας δύο βυτιοφόρων με καύσιμα.

Νέα προειδοποίηση από το Ισραήλ να απομακρυνθούν οι άμαχοι από το Χαν Γιούνες

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξέδωσε μια νέα προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους στην πόλη Χαν Γιουνές στο νότιο τμήμα του πυρός να απομακρυνθούν και να πλησιάσουν την ανθρωπιστική βοήθεια.Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να επιτεθεί στη Χαμάς στη νότια Γάζα αφού υποτάξει τον βορρά, σχολιάζει το Reuters.

«Ζητάμε από τους ανθρώπους να μετεγκατασταθούν. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο για πολλούς από αυτούς, αλλά δεν θέλουμε να δούμε τους αμάχους να εγκλωβίζονται στα διασταυρούμενα πυρά», δήλωσε στο MSNBC την Παρασκευή ο Μαρκ Ρέγεβ, βοηθός του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ρέγεβ πρόσθεσε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα πρέπει να προχωρήσουν στην πόλη για να εκδιώξουν τους μαχητές της Χαμάς από υπόγειες σήραγγες και αποθήκες.

«Είμαι σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν ξανά» αν μετακινηθούν δυτικά, είπε, απευθυνόμενους στους αμάχους. Τους ζητάμε να μετακομίσουν σε μια περιοχή όπου ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν σκηνές και ένα υπαίθριο νοσοκομείο.

