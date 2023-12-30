Η Ουκρανία συνέχισε σήμερα να μετρά τους νεκρούς της μετά τις σφοδρές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την προηγουμένη από τη Ρωσία σε πόλεις της, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Κίεβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον τριάντα ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες, σύμφωνα με τις αρχές.

Το κύμα των πληγμάτων, ένα από τα σφοδρότερα από την αρχή του πολέμου που κλείνει σύντομα δύο χρόνια, είχε στόχο πολυκατοικίες, ένα μαιευτήριο, ένα εμπορικό κέντρο, αλλά επίσης βιομηχανικές και στρατιωτικές υποδομές.

«Πρόκειται για την πιο μαζική πυραυλική επίθεση» με εξαίρεση τις πρώτες ημέρες του πολέου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας Γιούρι Ιγκνάτ.

Τουλάχιστον 39 νεκροί και 160 τραυματίες

Τα ρωσικά πλήγματα, που πραγματοποιήθηκαν χθες, Παρασκευή, και ήταν από τα πιο σφοδρά από την αρχή της σύγκρουσης στην Ουκρανία, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Αυτή τη στιγμή, μετράμε δυστυχώς 39 νεκρούς», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα «συλλυπητήριά» του στους συγγενείς των θυμάτων.

Από τη ρωσική πλευρά, οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι πλήγματα του στρατού του Κιέβου στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, οι τρεις από τους οποίους παιδιά, και προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων σε δύο ρωσικές περιφέρειες που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Τέσσερις νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά στο Μπέλγκοροντ

«Δύο παιδιά», η ηλικία των οποίων δεν διευκρινίσθηκε, σκοτώθηκαν στο κέντρο της πόλης Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο τοπικός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ προσθέτοντας ότι υπάρχουν επίσης τραυματίες από την επίθεση.

Νωρίτερα είχε ανακοινώσει πως νυκτερινό πλήγμα σε πολυκατοικία είχε στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνδρα και προκαλέσει τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Το σύστημα υδροδότησης της πόλης υπέστη εξάλλου ζημιές, είχε υποστηρίξει ο Γκλάντκοφ.

Στην περιφέρεια του Μπριάνσκ, που επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, τα χωριά Κίστερ και Μπόρσεβο βομβαρδίσθηκαν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί «ένα παιδί γεννημένο το 2014», σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπογκομάζ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 13 πυραυλους πάνω απ' αυτή την περιφέρεια.

Το υπουργείο ανακοίνωσε εξάλλου πως συνολικά 32 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξουδετερώθηκαν στους τομείς του Μπριάνσκ, του Κουρσκ και του Ορέλ, βορείως των ουκρανικών συνόρων, καθώς και στη Μόσχα.

Το Μπέλγκοροντ βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων βορείως της ουκρανικής πόλης Χάρκοβο, η οποία επλήγη σφοδρά χθες, Παρασκευή, το πρωί απο τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.