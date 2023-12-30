Πλάνα από drone από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αποτυπώνουν την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην πόλη της Ράφα. Χιλιάδες σκηνές να έχουν στηθεί κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο καθώς τις τελευταίες εβδομάδες, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν καταφύγει εκεί ως αποτέλεσμα των εντεινόμενων μαχών στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς βρίσκοντας προσωρινό καταφύγιο προκειμένου να προστατευθούν από τους συνεχείς βομβαρδισμούς.

Η μαζική μετακίνηση του πληθυσμού της Γάζας σήμαινε ότι η πόλη της Ράφα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο στρατόπεδο.

"Αρκετά με αυτόν τον πόλεμο! Είμαστε εντελώς εξαντλημένοι", λέει η Umm Louay Abu Khater, μια 49χρονη γυναίκα που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στη Χαν Γιουνίς, βρίσκοντας καταφύγιο στη Ράφα.

«Είμαστε συνεχώς εκτοπισμένοι από το ένα μέρος στο άλλο με κρύο καιρό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Οι βόμβες συνεχίζουν να πέφτουν πάνω μας μέρα και νύχτα».

Συνεχές σφυροκόπημα στην Χαν Γιουνίς

Την ίδια ώρα, σφοδρά πυρά από ισραηλινά άρματα μάχης και αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ, όπως δήλωσαν κάτοικοι, ενώ σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές σχεδόν 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά των μαχητών της Χαμάς.

Πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίσης επιδρομές στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με ιατρούς και Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν την Χαν Γιουνίς προετοιμάζοντας μια περαιτέρω προέλαση στην νότια αυτή πόλη, τμήματα της οποίας κατέλαβαν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις προσεγγίζουν κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων της Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν παράλληλα χθες ότι κατέστρεψαν ένα από τα κρησφύγετα του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το οίκημα βρισκόταν κοντά στην πόλη της Γάζας.

100 Παλαιστίνιοι νεκροί και 158 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα στο κέντρο της Γάζας

Εκατό Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 158 τραυματίσθηκαν από ισραηλινά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος υγειονομικός αξιωματούχος στο θύλακα.

Συγκλονιστικό είναι και ένα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα χθες και δείχνει ένα μωρό να βγαίνει ζωντανό από τα χαλάσματα μετά από την ισραηλινή επίθεση στην πόλη τςη Ράφα.

Το δέρμα του μωρού, της Μαριάμ Αμπού Ακέλ, είχε γίνει γκρι από τη σκόνη και εκείνη έβγαζε μικρές κραυγές, την ώρα που οι διασώστες κατάφεραν να την φθάσουν, σκάβοντας βαθιά στα συντρίμμια, για να απελευθερώσουν τα πόδια της και να καταφέρουν να την απεγκλωβίσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.