Τουλάχιστον 25 νεκροί εξαιτίας της πτώσης λεωφορείου σε χαράδρα στο Περού

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στο βόρειο Περού.

Bus se vuelca y cae a un abismo en Perú: hay al menos 23 muertos https://t.co/xLnMAwhNB4 pic.twitter.com/9cfSUeTT2s April 29, 2024

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής όταν λεωφορείο, που κατευθυνόταν στο Σοροτσούκο, εξετράπη της πορείας του σε επαρχιακό δρόμο και έπεσε σε χαράδρα 200 μέτρων, καταλήγοντας στα νερά ποταμού, σύμφωνα με δημοσιεύματα περουβιανών μέσων ενημέρωσης.

Η εισαγγελέας Όλγα Μπομπαντίγια Τεράν δήλωσε στο δίκτυο RPP ότι περίπου 15 επιζήσαντες διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομεία της Καχαμάρκα και του Σελεντίν.

Ο αστυνομικός διευθυντής Αλεξάντερ Ουριάρτε δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Canal N ότι 25 επιβαίνοντες βρήκαν τον θάνατο και 13 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του λεωφορείου.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Al menos 23 muertos tras accidente de bus en el norte de Perú: Cayeron por abismo de 200 metroshttps://t.co/pyPTMXxbMg — CNN Chile (@CNNChile) April 29, 2024

(Κεντρική φώτο αρχείου)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

