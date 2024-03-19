Δύο αξιωματικοί της Σιν Μπετ τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα κοντά στον κόμβο Gush Etzion το απόγευμα της Τρίτης, όπως γνωστοποίησε η ίδια η Σιν Μπετ.

Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, αλλά σταθερή ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε ελαφρά, σύμφωνα με το Ιατρικό Κέντρο Shaare Zedek.

Ο δράστης που πραγματοποίησε την επίθεση πυροβολήθηκε επί τόπου και αναγνωρίστηκε ως ο 30χρονος Ζιάντ Χομεράν, κάτοικος Τζενίν, σύμφωνα με την Σιν Μπετ.

Ο επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου Gush Etzion, Yaron Rosenthal, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, λέγοντας: «Η εκστρατεία στην οποία βρισκόμαστε είναι μια εκστρατεία του σιωνιστικού κινήματος ενάντια στον αραβικό εχθρό που διεξάγεται σε όλα τα μέρη της χώρας. Βρισκόμαστε στο Gush Etzion, ένα φυλάκιο πρώτης γραμμής του κράτους του Ισραήλ, για σχεδόν έναν αιώνα. Η λαβή μας σε αυτό το καλό βουνό θα συνεχίσει να βαθαίνει. Αυτή είναι η αληθινή μας απάντηση στη δολοφονική τρομοκρατία».

