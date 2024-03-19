Μεθυσμένος πιλότος που ετοιμαζόταν να πετάξει από Εδιμβούργο, Νέα Υόρκη

Φυλάκιση 10 μηνών επιβλήθηκε στον 63χρονο πιλότο Lawrence Russell ο οποίος και, σύμφωνα με τον Guardian, είχε μπουκάλια διάσημου οινοπνευματώδους λικέρ στην τσάντα του ενώ ετοιμαζόταν να πετάξει από το Εδιμβούργο προς την Νέα Υόρκη.

Ο πιλότος, ο οποίος συνελήφθη πριν πετάξει τον Ιούνιο του 2023, επιχείρησε να κάνει την υπερατλαντική πτήση ενώ υπερέβαινε το διπλάσιο του ορίου αλκοόλ στο αίμα του.

Όταν πέρασε από τον έλεγχο τις αποσκευές του, το μηχάνημα ακτίνων Χ τις απέρριψε λίγο πριν την επιβίβαση στο Boeing 767 που κατευθυνόταν στη Νέα Υόρκη στις 16 Ιουνίου.

Ένα ανοιγμένο μπουκάλι λικέρ εντοπίστηκε στις χειραποσκευές του, μαζί με ένα άλλο που ήταν μισογεμάτο, προκαλώντας ανησυχίες.

Ο Russell δήλωσε ένοχος στις 6 Μαρτίου 2024 αφού παραδέχτηκε ότι ήταν δικά του τα μπουκάλια και έγινε λήψη δείγματος με αίμα που έδειξε ότι είχε περίπου 49 χιλιοστόγραμμα αλκοόλ σε 100 χιλιοστόλιτρα αίματος. Οι εισαγγελείς είπαν ότι έθεσε σε κίνδυνο «εκατοντάδες ζωές» και έδειξε «απερίσκεπτη αδιαφορία» για την ασφάλεια αφού παραδέχτηκε την κατηγορία.

«Η συμπεριφορά του Lawrence Russell θα έθετε σε κίνδυνο πολλές ζωές. Οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν καταστροφικές. Έδειξε μια απερίσκεπτη περιφρόνηση για την ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος του. Ο πιλότος ενός εμπορικού αεροσκάφους κρατά στα χέρια του τις ζωές εκατοντάδων. Θα τους είχε βάλει όλους σε σοβαρό κίνδυνο. Αυτή η πεποίθηση θα πρέπει να στείλει το μήνυμα ότι εγκλήματα αυτής της φύσης θα αντιμετωπιστούν αυστηρά» τόνισε η εισαγγελέας.

