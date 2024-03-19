Βραζιλία: Η αστυνομία κατηγορεί τον Μπολσονάρο για πλαστογραφία πιστοποητικών εμβολιασμού κατά της Covid-19

Η βραζιλιάνικη αστυνομία εισηγήθηκε σήμερα να ασκηθεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, εκτιμώντας ότι διαθέτει επαρκείς αποδείξεις ώστε να κατηγορηθεί για πλαστογράφηση πιστοποιητικών εμβολιασμού έναντι της Covid-19.

Η έκθεση της έρευνας της αστυνομίας υποβλήθηκε στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει εάν υπάρχει λόγος να ασκηθεί ποινική δίωξη ή όχι.

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία, ο Μπολσονάρου και άλλα οκτώ πρόσωπα εμπλέκονται στην πλαστογράφηση πιστοποιητικών εμβολιασμού, με στόχο «να αποκτήσουν πλεονεκτήματα που συνδέονταν με την παράκαμψη των υγειονομικών μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2021-Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με την έκθεση των 231 σελίδων.

Ο Μπολσονάρου ταξίδεψε στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2022, δύο ημέρες προτού λήξει η θητεία του και πριν από την ορκωμοσία του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο ηττήθηκε στις εκλογές.

Η κόρη του Μπολσονάρου, ο πρώην στενός συνεργάτης του Μάουρο Σιντ, άλλοι σύμβουλοι και ένας βουλευτής φέρονται να επωφελήθηκαν από αυτήν την απάτη.

Η αστυνομία ζητά την άσκηση δίωξης για την κατηγορία της σύστασης συμμορίας με σκοπό την εισαγωγή ψευδών δεδομένων στο δημόσιο σύστημα.

Ο Φάμπιο Βαϊνγκάρτεν, ο δικηγόρος του Μπολσονάρου, κατήγγειλε αυτήν την «πολιτική δίωξη», όπως την χαρακτήρισε. Υποστήριξε ότι την εποχή που ήταν πρόεδρος, ο 68χρονος Μπολσονάρου δεν ήταν υποχρεωμένος να επιδείξει κανένα πιστοποιητικό όταν επρόκειτο να ταξιδέψει. Ο πρώην πρόεδρος είχε καταθέσει τον περασμένο Μάιο στην ομοσπονδιακή αστυνομία, στην Μπραζίλια, για την υπόθεση αυτή και το σπίτι του ερευνήθηκε. Τότε, είχε αρνηθεί τις κατηγορίες και υποστήριζε ότι οι αρχές προσπαθούσαν να «κατασκευάσουν» μια υπόθεση σε βάρος του.

Σε μια παράλληλη έρευνα, η ελεγκτική υπηρεσία της Βραζιλίας κατέληξε τον Ιανουάριο στο συμπέρασμα ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού του Μπολσονάρου ήταν «πλαστό» καθώς διαπιστώθηκαν «ασυνέπειες» μεταξύ των φακέλων του υπουργείου Υγείας και άλλων επίσημων οργανισμών. Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο να διαπιστωθεί εάν ομοσπονδιακοί υπάλληλοι εμπλέκονταν στην πλαστογραφία. Ωστόσο, η υπηρεσία συνέστησε να μπει στο αρχείο η υπόθεση, επειδή δεν υπήρχαν «επαρκείς αποδείξεις» ώστε να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι αφού μεγάλος αριθμός υπαλλήλων είχε πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα και θα μπορούσε να εισαγάγει τα πλαστά δεδομένα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του (2019-22) ο Μπολσονάρου δεν σταμάτησε ποτέ να επικρίνει τα εμβόλια για την Covid-19, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος δεν σκόπευε να εμβολιαστεί κατά της ασθένειας που στοίχισε τη ζωή σε 700.000 ανθρώπους στη Βραζιλία. Παραδέχτηκε επίσης στη συνέχεια ότι δεν ήταν εμβολιασμένος.

Πηγή: skai.gr

