Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι προειδοποίησε για τον κίνδυνο της ρωσικής επιθετικότητας εις βάρος άλλων ευρωπαϊκών χωρών αν η Ουκρανία χάσει τον πόλεμο.

"Αυτή είναι η φύση της Ρωσίας, ότι δεν σταματάει αν δεν την σταματήσουν", είπε η 71χρονη πρόεδρος στο dpa στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου. "Οι ευρωπαίοι θα πρέπει να ανησυχούν", πρόσθεσε.

"Η Ουκρανία αγωνίζεται σήμερα για να υπερασπιστεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι Ουκρανοί πεθαίνουν για άλλους ευρωπαίους", δήλωσε η Ζουραμπισβίλι.

"Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στα κράτη της Βαλτικής, την Πολωνία και την υπόλοιπη ΕΕ. Η επιλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν, αν προχωρήσει και δεν ηττηθεί στην Ουκρανία, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε", σχολίασε.

Η πρόεδρος της Γεωργίας επισήμανε ότι οι συζητήσεις σχετικά με τα ρωσικά όπλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον δορυφόρων στο διάστημα έδειξαν ότι η γεωγραφία δεν παίζει πλέον ρόλο.

"Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο και πολύ εύκολο σήμερα να υποστηρίξουμε την Ουκρανία από το να αντιμετωπίσουμε έναν ευρύτερο πόλεμο αύριο", δήλωσε η Ζουραμπισβίλι.

"Επομένως, αν δεν θέλουμε να βρεθούμε στην επόμενη Διάσκεψη του Μονάχου ή σε μερικά χρόνια σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί σήμερα", πρότεινε η Γεωργιανή πρόεδρος.

Η Ζουραμπισβίλι χαιρέτισε το νέο πακέτο στήριξης της ΕΕ ύψους 50 δισ ευρώ προς την Ουκρανία και δήλωσε "πεπεισμένη" ότι οι Ρεπουμπλικανοί στο αμερικανικό Κογκρέσο θα άρουν τον αποκλεισμό της περαιτέρω βοήθειας ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ζουραμπισβίλι, της οποίας ο ρόλος είναι εθιμοτυπικός με πολύ περιορισμένες εξουσίες, θεωρείται φιλοδυτική σε μια χώρα με ισχυρή ρωσική επιρροή. Έχει επανειλημμένως κατηγορήσει την κυβέρνηση της χώρας της ότι είναι φιλορωσική.

Η επικεφαλής του κράτους έκανε εκστρατεία για να ενταχθεί η Γεωργία στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν πρότεινε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

"Νομίζουμε ότι η θέση μας είναι εκεί (στο ΝΑΤΟ) με τον ίδιο τρόπο που είναι στην ΕΕ επειδή είμαστε βαθιά ευρωπαίοι και έχουμε υπάρξει για πολύ μεγάλο διάστημα", κατέληξε.

Η χώρα αυτή της Μαύρης Θάλασσας είναι υποψήφιο μέλος της ΕΕ από τον Δεκέμβριο του 2023. Επίσης επί σειρά ετών η χώρα επιχειρεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.