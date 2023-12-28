Ένα επιβατικό αεροπλάνο προσγειώθηκε σήμερα σε ραγισμένο πάγο σε ένα διαβόητο ρωσικό ποτάμι λόγω λάθους πιλότου.

Τριάντα επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με τα πόδια από το αεροσκάφος της Polar Airlines στην πιο κρύα περιοχή της Σιβηρίας, τη Γιακουτία.

Ο πιλότος μπέρδεψε τον παγωμένο ποταμό Kolyma για μια μικρή λωρίδα προσγείωσης στο απομακρυσμένο Zyryanka, περίπου 70 μίλια κάτω από τον Αρκτικό Κύκλο με πληθυσμό λιγότερο από 4.000 άτομα.

Το 52χρονο αεροσκάφος An-24 είχε πετάξει από την πιο κρύα πόλη του κόσμου Γιακούτσκ και είχε προσγειωθεί κατά λάθος στον παγωμένο πάγο αντί για λωρίδα προσγείωσης στην όχθη του ποταμού σε θερμοκρασία μείον 41 βαθμούς Κελσίου.

«Δεν υπήρξαν θύματα», ανέφερε το μέσο ενημέρωσης Evening Yakutsk.

Το αεροπλάνο δεν έχει μετακινηθεί παρά το γεγονός ότι δεν υπέστη σημαντικές ζημιές, ανέφεραν αναφορές.

Δεν πέταξε στο Srednekolymsk, όπως είχε προγραμματιστεί.

Η προσγείωση στο ποτάμι χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρό περιστατικό» από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών της Ρωσίας.

«Κατά την προσγείωση, [το αεροπλάνο] παρέκκλινε από τον διάδρομο προσγείωσης», δήλωσε η Εισαγγελία Μεταφορών της Ανατολικής Σιβηρίας.

Προσγειώθηκε στον ποταμό Κολύμα.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, η αιτία του αεροπορικού συμβάντος ήταν ένα λάθος του πληρώματος κατά την οδήγηση του αεροσκάφους», δήλωσε η εισαγγελία.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

