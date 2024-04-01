Η Χαμάς για πρώτη φορά ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας για τα δεινά που τους έχει προκαλέσει ο πόλεμος, σε μακρά της ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στον λογαριασμό της στο Telegram.

Η παλαιστινιακή οργάνωση ζήτησε «συγγνώμη» για τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει ο πόλεμος εναντίον του Ισραήλ, ο οποίος διαρκεί σχεδόν έξι μήνες. Όμως επανέλαβε την πρόθεσή της να τον συνεχίσει, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, θα επιτρέψει στους Παλαιστίνους να πετύχουν «τη νίκη και την ελευθερία».

Η Χαμάς απηύθυνε «ευχαριστήριο μήνυμα στον λαό» της Λωρίδας της Γάζας, «την εξάντληση» του οποίου αναγνώρισε. Παράλληλα τόνισε τα μέτρα τα οποία προσπαθεί να λάβει για να μειώσει τις δυσκολίες, κυρίως τις προσπάθειές της για «έλεγχο των τιμών» στον βαθμό που είναι δυνατό «με δεδομένη τη συνεχιζόμενη επίθεση».

Εξάλλου η παλαιστινιακή οργάνωση επεσήμανε ότι συνομιλεί «με το σύνολο των συνιστωσών» του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας, αναφερόμενη σε άλλες ένοπλες οργανώσεις, σε «λαϊκές επιτροπές» και σε «οικογένειες», προκειμένου να «επιλύσει τα προβλήματα που προκαλεί η κατοχή».

Οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Λωρίδα της Γάζας είναι τεράστιες, σε μια περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2006 και όπου η φτώχεια και η ανεργία κυριαρχούσαν ήδη και πριν τον πόλεμο. Η βοήθεια εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα με το σταγονόμετρο και μεγάλο μέρος του πληθυσμού του έχει εκτοπιστεί στο νότιο τμήμα, γύρω από τη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο που παραμένουν κλειστά.

Στη Ράφα ζούσαν τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι πριν τον πόλεμο και πλέον έχουν καταφύγει εκεί περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Τους τελευταίους μήνες διάφορα στελέχη της Χαμάς, όπως ο Χάλεντ Μεσάλ πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, έχουν εκτιμήσει ότι είναι απαραίτητες «θυσίες» για την «απελευθέρωση» της Παλαιστίνης.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 32.782 άνθρωποι στη Γάζα, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της Χαμάς την Παρασκευή, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

