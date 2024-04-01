Μετά τη Μάλτα το 2021 και το Λουξεμβούργο πέρυσι, η Γερμανία γίνεται σήμερα η μεγαλύτερη χώρα της ΕΕ που νομιμοποιεί τη χρήση κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς, προχωρώντας σε μια μεταρρύθμιση που έχει προκαλέσει πολλές προσδοκίες αλλά και φόβους.

Τα μεσάνυκτα, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα νομοθεσία, εκατοντάδες άνθρωποι γιόρτασαν καπνίζοντας μαριχουάνα μπροστά από την πύλη του Βρανδεμβούργου, στην καρδιά του Βερολίνου.

Πλέον είναι νόμιμη η κατοχή ως και 25 γραμμαρίων κάνναβης για προσωπική χρήση σε δημόσιους χώρους. Επίσης επιτρέπεται η ύπαρξη έως και τριών φυτών κάνναβης ανά ενήλικα στα σπίτια και η φύλαξη εκεί έως και 50 γραμμαρίων κάνναβης για προσωπική χρήση.

Ωστόσο οι Γερμανοί θα πρέπει να περιμένουν ακόμη τρεις μήνες προτού είναι σε θέση να αγοράζουν νόμιμα κάνναβη μέσω των Cannabis Social Club.

Τα κλαμπ αυτά θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από την 1η Ιουλίου, θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα μπορούν να πουλούν στα μέλη τους έως 25 γραμμάρια κάνναβης ημερησίως και όχι περισσότερα από 50 γραμμάρια μηνιαίως.

Τα κλαμπ αυτά θα μπορούν να καλλιεργούν φυτά κάνναβης σε εξωτερικούς χώρους, αλλά όχι σε κατοικημένα κτίρια. Θα ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ετησίως και κάθε ένα θα μπορεί να έχει ως μέλη μέχρι 500 άτομα τα οποία ζουν τουλάχιστον έξι μήνες στη Γερμανία.

Αντιδράσεις

Σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, η νέα νομοθεσία, την οποία υποστηρίζουν ένθερμα οι οικολόγοι και οι φιλελεύθεροι μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον Σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

Εκτιμώντας ότι η πολιτική απαγόρευσης απέτυχε, ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ δηλώνει συχνά ότι χώρες όπως ο Καναδάς, που έχουν εφαρμόσει αντίστοιχες πολιτικές, κατάφεραν να περιορίσουν τη μαύρη αγορά.

Ωστόσο πολλές ιατρικές ενώσεις ανησυχούν ότι θα υπάρξει αύξηση της κατανάλωσης, κυρίως μεταξύ των νέων.

Ως την ηλικία των 25 ετών η κατανάλωση κάνναβης ενέχει αυξημένους κινδύνους για τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, σύμφωνα με ειδικούς, που προειδοποιούν κυρίως για τον κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών ασθενειών, όπως η σχιζοφρένεια.

Για την Κάτια Ζάιντελ, ειδική στην πρόληψη του εθισμού στο κέντρο Tannenhof στο Βερολίνο, η νέα νομοθεσία είναι «μια καταστροφή».

Ο Λάουτερμπαχ έχει δεσμευθεί ότι θα υιοθετηθούν μέτρα για την ευαισθητοποίηση των νέων στους κινδύνους της χρήσης κάνναβης, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Εξάλλου οι αρχές τονίζουν ότι η χρήση κάνναβης εξακολουθεί να απαγορεύεται για τους ανήλικους, όπως και η χρήση της από ενήλικες σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από κάποιους δημόσιους χώρους, όπως σχολεία και αθλητικά κέντρα.

Από την πλευρά τους οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) έχουν δηλώσει ότι θα ακυρώσουν τη νομοθεσία, όταν βρεθούν στην εξουσία: «Κατά τη γνώμη μας, η πολιτική για τα ναρκωτικά, κυρίως σε ό,τι αφορά την προστασία των νέων, είναι ένα ζήτημα τόσο κεντρικής σημασίας που θα ανακαλέσουμε τη νομιμοποίηση της κάνναβης, αν κερδίσουμε την εξουσία», δήλωσε ο βουλευτής Τόρστεν Φράι στην εφημερίδα Augsburger Allgemeine.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.