Το ισχυρότερο καρτέλ της Κολομβίας ανοίγει την πόρτα σε νέες διαπραγματεύσεις

Η Clan del Golfo, η ισχυρότερη συμμορία διακινητών ναρκωτικών της Κολομβίας, άνοιξε χθες Τρίτη την πόρτα στο ενδεχόμενο επανέναρξης διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο, που διακόπηκαν καιρό πριν εξαιτίας των επιθέσεων μελών της εναντίον πολιτών και των δυνάμεων ασφαλείας.

«Αποδεχόμαστε την πρόσκληση του προέδρου να καθίσουμε στο τραπέζι και να διαπραγματευτούμε τους πολιτικούς όρους που θα επιτρέψουν κοινωνικούς μετασχηματισμούς», ανέφερε η εγκληματική οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

«Επαναβεβαιώνουμε πως είμαστε έτοιμοι να πάμε όπου μας υποδειχθεί», προστίθεται στο κείμενο, το οποίο φέρει ημερομηνία 18η Μαρτίου και η αυθεντικότητα του οποίου επιβεβαιώθηκε από ποινικολόγο ο οποίος εκπροσωπεί την Κλαν, τον Ρικάρδο Χιράλδο.

«Η μπάλα βρίσκεται στο δικό της γήπεδο» όσον αφορά την επανέναρξη των συνομιλιών, έκρινε προχθές Δευτέρα ο πρόεδρος Πέτρο. «Αν τολμούν, ας καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», συνέχισε,, προσάπτοντας στη συμμορία πως για ακόμη μια φορά αφοσιώθηκε «στις εκβιάσεις, τη διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών».

Τα μέλη της Κλαν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λογοδοτήσουν «στη δικαιοσύνη», προειδοποίησε ο αρχηγός του κράτους, λέγοντας πως έχει ήδη ζητήσει από τη νέα γενική εισαγγελέα Λους Αντριάνα Καμάργο να προετοιμάσει το νομικό πλαίσιο για αυτό.

Τον Μάρτιο του 2023, ο κ. Πέτρο ενταφίασε τις πρώτες διαπραγματεύσεις με τη συμμορία, κατηγορώντας τη πως συνέχιζε τις εγκληματικές δραστηριότητες και τις επιθέσεις της εναντίον πολιτών και των δυνάμεων ασφαλείας στον βορρά, τμήματα του οποίου είναι οχυρά της.

Οι διαπραγματεύσεις ουδέποτε είχαν επισημοποιηθεί ή αρχίσει ουσιαστικά. Προχθές, ο πρόεδρος της Κολομβίας προειδοποίησε πως εάν τα μέλη της συμμορίας αρνηθούν ξανά να συζητήσουν, «η απόφαση» της κυβέρνησης είναι «να καταστραφεί η Κλαν», οργάνωση η οποία —σύμφωνα με υπολογισμούς της υπηρεσίας πληροφοριών του κολομβιανού στρατού— μετρά περίπου 4.000 μέλη.

Το καρτέλ, γνωστό επίσης με το ακρώνυμο AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), επιμένει να απαιτεί οι αρχές να το μεταχειριστούν ως πολιτική οργάνωση, όπως τους αντάρτες που διεξάγουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Μπογοτά.

Η συμμορία είχε απορρίψει τους όρους του αρχικού σχεδίου που πρότεινε ο πρόεδρος. Το σχέδιο προέβλεπε την παράδοσή τους και τον αφοπλισμό τους, με αντάλλαγμα πιο ευνοϊκή μεταχείριση από τη δικαιοσύνη.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες Τρίτη πως μέλη της Κλαν απέκλεισαν δρόμους κοντά στην κοινότητα Τιεράλτα (βορειοδυτικά), όπου σκόπευε να πάει ο πρόεδρος Πέτρο για να παραβρεθεί σε κοινωνική εκδήλωση.

Κατά επίσημους υπολογισμούς, στο καρτέλ Clan del Golfo αναλογεί το 30% ως 60% —χονδρικά 700 τόνοι— από το σύνολο των εξαγωγών κοκαΐνης της Κολομβίας, που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή αυτού του ναρκωτικού. Η συμμορία συνδέεται επίσης με την εκμετάλλευση παράνομων ορυχείων και μεταλλείων και με την εμπορία ανθρώπων, τη διακίνηση μεταναστών κατά μήκος των συνόρων με τον Παναμά, μέσω της ζούγκλας Νταριέν.

Ο ως το 2021 αρχηγός της συμμορίας, ο λεγόμενος «Οτονιέλ», συνελήφθη τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς και εκδόθηκε τον Μάιο του 2022 στις ΗΠΑ, όπου καταδικάστηκε να εκτίσει 45 χρόνια κάθειρξης κατά συγχώνευση των ποινών που του επιβλήθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.