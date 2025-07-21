Πανικό και ένα καινούριο κύμα εκτοπισμού στη Γάζα έχει προκαλέσει η νέα στρατιωτική επιχείρηση που έχει εξαπολύσει το Ισραήλ από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, στα κεντρικά του θύλακα.

Χιλιάδες άμαχοι, πολλοί ήδη ξεριζωμένοι από τη Ράφα και τη Χαν Γιουνίς, εγκατέλειψαν την πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά τις προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού την Κυριακή να προχωρήσουν σε άμεση εκκένωση της περιοχής.

Ισραηλινά άρματα μάχης και μονάδες πεζικού εισέβαλαν για πρώτη φορά σε συνοικίες στη νότια και ανατολική Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, περιοχές όπου, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, ενδέχεται να κρατούνται ορισμένοι από τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους της 7ης Οκτωβρίου. Τουλάχιστον 20 από τους 50 ομήρους που παραμένουν στη Γάζα θεωρούνται ζωντανοί.

Η χερσαία επιχείρηση συνοδεύθηκε από σφοδρές επιθέσεις της ισραηλινής αεροπορίας και του πυροβολικού, με στόχο κατοικίες και τεμένη. Σύμφωνα με Παλαιστίνιους διασώστες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν. Οι περιοχές Αμπού αλ-Ατζίν και Χικρ αλ-Τζαμί υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, αναφέρουν τοπικές και διεθνείς πηγές.

Ντόπιοι δημοσιογράφοι δήλωσαν στο BBC ότι ισραηλινά άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα εισέβαλαν στην πόλη από το σημείο ελέγχου Κισουφίμ υπό την κάλυψη ισχυρών πυρών της αεροπορίας και του πυροβολικού.

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Medical Aid for Palestinians (MAP), Μάι Ελαουάντα, δήλωσε στο BBC ότι η κατάσταση στο Ντέιρ αλ-Μπαλάχ είναι «εξαιρετικά κρίσιμη», προσθέτοντας ότι βομβαρδισμοί λαμβάνουν χώρα γύρω από το γραφείο τους.

Στρατιωτικά οχήματα, όπως δήλωσε, «βρίσκονται μόλις 400 μέτρα μακριά από τους συναδέλφους μας και τις οικογένειές τους, οι οποίοι υπέστησαν μια οδυνηρή νύχτα μετά τη μετεγκατάστασή τους εκεί».

«Μια συνάδελφος ανέφερε ότι η περιοχή πλήττεται από βομβαρδισμούς και επιθέσεις με τετρακόπτερα, και υπάρχει αυξανόμενος φόβος τόσο για την παραμονή όσο και για την προσπάθεια εκκένωσης», ανέφερε η ίδια.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις οικογένειες των ομήρων, που ζητούν εξηγήσεις από το Ισραηλινό επιτελείο για το πώς διασφαλίζεται η ζωή των συγγενών τους εν μέσω στρατιωτικής επιχείρησης.

Χιλιάδες άμαχοι σε Φυγή – Κίνδυνος απομόνωσης της πόλης

Χιλιάδες άμαχοι, πολλοί ήδη εκτοπισμένοι από τη Ράφα και τη Χαν Γιουνίς, εγκατέλειψαν την πόλη μέσα στη νύχτα, μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για άμεση εκκένωση.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί πως η νέα αυτή εκκένωση «κόβει στα δύο» τη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη την παροχή βοήθειας και τις μετακινήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων. Παράλληλα, υπάρχουν φόβοι ότι η επιχείρηση αποσκοπεί στη δημιουργία στρατιωτικού διαδρόμου που θα απομονώσει τη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ από την υπόλοιπη Γάζα.

Αεροπορικό χτύπημα στη Χαν Γιουνίς – Νεκρή Οικογένεια σε Σκηνή

Την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατιωτική επιχείρηση στη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίσει τις επιθέσεις του και σε άλλες περιοχές στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραηλινό πλήγμα που έπληξε τη Χαν Γιουνίς, σκότωσε 5 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας, η σύζυγός του και τα δύο τους παιδιά, ενώ βρίσκονταν σε σκηνή.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ για τις απώλειες σε Ντέιρ αλ-Μπαλάχ και Χαν Γιουνίς.

Πείνα και κατάρρευση νοσοκομείων

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση έρχεται σε μια στιγμή όπου η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κατάρρευσης. Από το Σάββατο έχουν πεθάνει τουλάχιστον 19 άνθρωποι από την πείνα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Τα νοσοκομεία λειτουργούν με ελάχιστα καύσιμα και προμήθειες, ενώ το προσωπικό επιβιώνει με ένα γεύμα την ημέρα. Εκατοντάδες πολίτες καταφθάνουν καθημερινά στα νοσοκομεία εξαντλημένοι, με συμπτώματα ασιτίας.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για μαζικούς θανάτους εντός των επόμενων ημερών εάν δεν επιτραπεί η ανεμπόδιστη είσοδος βοήθειας.

Η UNRWA, σε ανάρτησή της στο «X», ανέφερε πως διαθέτει τροφή για ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας για τουλάχιστον τρεις μήνες, η οποία παραμένει αποθηκευμένη λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Γάζα.

Αδιέξοδο στις Διαπραγματεύσεις

Οι εξελίξεις περιπλέκουν τις έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ–Χαμάς στη Ντόχα, που διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ. Ο στόχος είναι μια εξήντα ημερών κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για τους ομήρους.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι η αύξηση των θανάτων και η λιμοκτονία στον παλαιστινιακό πληθυσμό υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις και προκαλεί οργή.

Η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με ισραηλινές χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις να σφυροκοπούν την πόλη. Οι περιοχές Αμπού αλ-Ατζίν και Χικρ αλ-Τζαμί δέχθηκαν σοβαρά πλήγματα.

Σύμφωνα με τοπικά και διεθνή μέσα, η εξέλιξη αυξάνει την ανησυχία των οικογενειών Ισραηλινών ομήρων που φοβούνται για τις ζωές τους λόγω των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, αυξάνονται οι ανησυχίες πως η επιχείρηση ενδέχεται να στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου στρατιωτικού διαδρόμου που θα απομονώσει τη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ από την υπόλοιπη Γάζα.

Προειδοποίηση ΟΗΕ κατά της ισραηλινής επιχείρησης στη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ

Σοβαρή προειδοποίηση εξέδωσε ο ΟΗΕ σχετικά με τη νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ της κεντρικής Γάζας, τονίζοντας προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες σε κρίσιμες υποδομές, αλλά και στον ήδη εξαντλημένο άμαχο πληθυσμό που υποφέρει από ελλείψεις σε τροφή, νερό και ιατρική φροντίδα.

Το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) χαρακτήρισε την εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε την Κυριακή από τον ισραηλινό στρατό ως «ένα ακόμη καταστροφικό πλήγμα» στις προσπάθειες παροχής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας.

Στην περιοχή λειτουργούν δεκάδες κρίσιμες δομές, όπως ιατρικές κλινικές, αποθήκες ανθρωπιστικής βοήθειας και βασικά δίκτυα ύδρευσης. Η καταστροφή ή διακοπή λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα μπορούσε να έχει απειλητικές για τη ζωή συνέπειες για τους αμάχους.

Παράλληλα, το OCHA τόνισε ότι η νέα εκκένωση «κόβει στα δύο τη Ντέιρ αλ-Μπαλάχ», οδηγώντας σε περαιτέρω κατακερματισμό της Λωρίδας της Γάζας και περιορίζοντας τη δυνατότητα των ανθρωπιστικών ομάδων να μετακινούνται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

