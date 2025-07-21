Σε μια δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο Μετίν Κιουλούνκ, μέλος του κυβερνόντος ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας.

Ο Κιουλούνκ δήλωσε ότι «θα ιδρυθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Τουρκίας με επίκεντρο τα εδάφη της Ανατολίας», όπως σημειώνει το Sigmalive.

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι Τούρκοι θα είναι οι πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση της ιστορίας και θα κυριαρχήσουν στον κόσμο.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη διευκρίνιση ή σχέδιο σχετικά με το θέμα. Το σίγουρο είναι πώς η δήλωση Κιουλούνκ προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

🔴 AKP'li Metin Külünk:



"Türkiye Birleşik Devletleri kurulacak. Merkezimiz Anadolu toprakları.



Türkler ana özne olarak tarihin şekillenmesinde bütün farklılıkları ile cihana hükmedecekler." pic.twitter.com/t4AuH8TWMx — Mergen Haber (@haber_mergen) July 20, 2025

Πηγή: skai.gr

