Τούρκος αξιωματούχος: «Θα ιδρυθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκίας με επίκεντρο την Ανατολία» (βίντεο)

Επιπλέον, ο Μετίν Κιουλούνκ ανέφερε ότι οι Τούρκοι θα είναι οι πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση της ιστορίας και θα κυριαρχήσουν στον κόσμο

Μετίν Κουλούνκ

Σε μια δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο Μετίν Κιουλούνκ, μέλος του κυβερνόντος ισλαμικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας.

Ο Κιουλούνκ δήλωσε ότι «θα ιδρυθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Τουρκίας με επίκεντρο τα εδάφη της Ανατολίας», όπως σημειώνει το Sigmalive.

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι Τούρκοι θα είναι οι πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση της ιστορίας και θα κυριαρχήσουν στον κόσμο.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημη διευκρίνιση ή σχέδιο σχετικά με το θέμα. Το σίγουρο είναι πώς η δήλωση Κιουλούνκ προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

