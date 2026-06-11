Δεν χωράει η Ελβετία πάνω από 10 εκατομμύρια;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ακροδεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) προκαλεί δημοψήφισμα για τον καθορισμό ανώτατου ορίου κατοίκων στην Ελβετία, με στόχο τον περιορισμό της «μαζικής μετανάστευσης».

Η πρόταση προβλέπει παρέμβαση της κυβέρνησης εφόσον ο πληθυσμός ξεπεράσει τα 9,5 εκατομμύρια έως το 2050, με μείωση προσφύγων και περιορισμό επανένωσης οικογενειών.

Σε περίπτωση που ο πληθυσμός φτάσει τα 10 εκατομμύρια, το SVP ζητά την καταγγελία της συμφωνίας Ελβετίας-ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, ενώ οι επίσημες προβλέψεις εκτιμούν 10,5 εκατομμύρια κατοίκους το 2050.

Δημοψήφισμα για να ορίσει ανώτατο όριο κατοίκων στη χώρα προκαλεί την Κυριακή το ακροδεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Στόχος ο περιορισμός της φερόμενης «μαζικής μετανάστευσης».Το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) στοχεύει να αναγκάσει την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά της φερόμενης «μαζικής μετανάστευσης» με την πρότασή του για διεξαγωγή δημοψηφίσματος στη χώρα, για τη θέσπιση ορίων σε ό,τι αφορά το ύψος του πληθυσμού. Η Ελβετία, με έναν πληθυσμό 9,1 εκατομμυρίων σήμερα, αντιμετωπίζει και αυτή όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ζήτημα έλλειψης κατοικιών, υψηλών ενοικίων και αυξανόμενης εγκληματικότητας, σύμφωνα με την αιτιολόγηση του δημοψηφίσματος. Επιπλέον, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι υπερφορτωμένο και το επίπεδο εκπαίδευσης μειώνεται. Επομένως, η μετανάστευση πρέπει να περιοριστεί «σε ένα λογικό επίπεδο», απαιτούν οι εμπνευστές του δημοψηφίσματος, που το αποκαλούν «Πρωτοβουλία Βιωσιμότητας» .



Θα ακυρώσουν τη συμφωνία με ΕΕ;

Πηγή: Deutsche Welle

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του ακροδεξιού κόμματος ζητούν σε περίπτωση που ο πληθυσμός των κατοίκων ξεπεράσει τα 9,5 εκατομμύρια έως το 2050, η κυβέρνηση να παρέμβει, δεχόμενη λιγότερους πρόσφυγες και περιορίζοντας ακόμα και την επανένωση οικογενειών. Η Ελβετία θα πρέπει να καταγγείλει τη συμφωνία της με την ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, μόλις ο πληθυσμός φτάσει τα δέκα εκατομμύρια, σύμφωνα με το σκεπτικό των οργανωτών του δημοψηφίσματος. Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, η Ελβετία θα έχει περίπου 10,5 εκατομμύρια κατοίκους το 2050, με βάση τα τρέχοντα στοιχεία.Κριτική από άλλα κόμματαΗ πρωτοβουλία έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το Πράσινο Κόμμα, τα κεντρώα κόμματα, τους Σοσιαλδημοκράτες και το φιλελεύθερο Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα. Πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία της Κυριακής, οι επικριτές της τη χαρακτήρισαν ως«ξενοφοβική», «επιφανειακή» και «αντιπαραγωγική». Υποστηρίζουν ότι εάν η πρόταση αυτή εγκριθεί, η Ελβετία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έλλειψη εργατικού δυναμικού και να χάσει την πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ.Αμφίρροπο αποτέλεσμαΣύμφωνα πάντως με παρατηρητές, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι αβέβαιο. Το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) αναμένεται να συγκεντρώσει περίπου το 30% των ψήφων, από τις «δικές του δυνάμεις» με βάση τις τελευταίες μετρήσεις. Ο κρίσιμος παράγοντας, σύμφωνα με τον πολιτικό επιστήμονα Φάμπιο Βάσερφαλεν του Πανεπιστημίου της Βέρνης, ο οποίος μίλησε στο γερμανικό ραδιόφωνο Deutschlandfunk, είναι το κατά πόσον υπάρχει επαρκής υποστήριξη από άλλες ομάδες για να ξεπεραστεί το απαιτούμενο 50%.Πιστεύει ότι μια θετική ψήφος δεν ερμηνεύεται από πολλούς ως θεμελιωδώς κατά της μετανάστευσης και της ποικιλομορφίας. Ωστόσο, πολλοί Ελβετοί πολίτες προφανώς αισθάνονται ότι δεν επωφελούνται από την αυξανόμενη ευημερία της χώρας και βρίσκουν ως εύκολο ένοχο τους μετανάστες. Εάν η πρωτοβουλία τελικά εγκριθεί, ο Βάσερφαλεν προβλέπει ότι θα ακολουθήσουν χρόνια αβεβαιότητας για την Ελβετία, καθώς όλες οι συμφωνίες με την ΕΕ θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν.Πηγή: DLF

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