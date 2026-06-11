30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM 94,6 - Και είναι μόνο η αρχή

Το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 γιόρτασε τα 30 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του, με ένα μεγάλο event στο «Bolivar - Ακτή του Ήλιου». To booth του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μεταφέρθηκε στην παραλιακή και από εκεί μεταδόθηκε ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό πρόγραμμα που συνέδεσε τρεις δεκαετίες! Παραγωγοί που αποτελούν μέρος της ιστορίας του σταθμού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και πέρασαν από τα μικρόφωνά του Νο1 αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού για να μοιραστούν αναμνήσεις και να ευχηθούν τα καλύτερα για τη συνέχεια. Στο booth τους περίμεναν ο διευθυντής του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 Βάιος Τσούτσικας, ο διευθυντής προγράμματος Σταύρος Χονδροθύμιος, ο Μιχάλης Τσόχος, ο Μπάμπης Χριστόγλου, οι «Από δω τους από εκεί» (Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μαρία Ζαφειράτου), το «fight Club» (Κώστας Βαϊμάκης – Γιάννης Τσαούσης) και οι «Δύο λέρες» (Νικόλας Ακτύπης – Γιώργος Μαραθιανός). Το συντονισμό έκανε η «μάνα του λόχου», Αναστασία Μπαλικούρα.

Η συγκίνηση ήταν μεγάλη για τους παραγωγούς που βρέθηκαν ξανά μπροστά από το μικρόφωνο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 αποδεικνύοντας πως υπάρχουν φιλίες στο επάγγελμα που δεν φθείρονται από τον χρόνο ή την απόσταση. Η κορύφωση της γιορτής ήρθε όταν βρέθηκαν όλοι μαζί, γύρω από την τούρτα, οι συνιδρυτές του σταθμού Γιώργος Χελάκης, Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Μπάμπης Χριστόγλου!

Από το πρόγραμμα όμως δεν έλειψαν και εκείνοι που μπορεί να μην βρίσκονται πλέον κοντά μας, αλλά θα είναι παντοτινά μέλη της οικογένειας του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ηχητικά ντοκουμέντα έφεραν αγαπημένες φωνές ξανά στον αέρα του ραδιοφώνου για λίγα λεπτά, σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα.

Η γενέθλια ημέρα ολοκληρώθηκε ραδιοφωνικά τα μεσάνυχτα με τον Βαγγέλη Μπραουδάκη να φιλοξενείται στο στούντιο από τους Ηρακλή Αντύπα και Διονύση Δεσύλλα και να αναβιώνει η θρυλική εκπομπή «Όποιος αντέξει…».

Εδώ και 30 χρόνια ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 είναι παρών σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα μεταφέροντας τα γεγονότα με αντικειμενικότητα, αμεσότητα και ειλικρίνεια. Αυτά τα 30 χρόνια είναι μόνο η αρχή στο μεγάλο ταξίδι του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Τα καλύτερα έρχονται!



Πηγή: skai.gr

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