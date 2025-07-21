Νέες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη Βρετανία και συγκεκριμένα έξω από ξενοδοχείο στο Έσσεξ το οποίο πιστεύεται ότι φιλοξενεί αιτούντες άσυλο, με την αστυνομία να προχωρά σε έξι συλλήψεις.

Οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φαινόταν να καταναλώνουν αλκοόλ, φώναζαν «στείλτε τους σπίτι» και «σώστε τα παιδιά μας», καθώς πετούσαν μπουκάλια και φωτοβολίδες προς τα αστυνομικά βαν που μπλόκαραν την είσοδο του ξενοδοχείου Bell στο Έπινγκ το βράδυ της Κυριακής.

Earlier I spoke to a man carrying a “save our kids” St George’s Cross.



“If your 13 yo daughter can’t walk down the high street with her friends, or your wife can’t walk through the forest with her dog [w/o being assaulted], there’s something seriously wrong with this country” pic.twitter.com/mtPcRl6JT5 — Jack Hadfield 🇬🇧 (@JackHadders) July 20, 2025

Οι αξιωματικοί είχαν δηλώσει ότι θα «αντιμετωπίσουν σθεναρά» την εγκληματική συμπεριφορά, καθώς εκατοντάδες άτομα συμμετείχαν σε μια νέα διαμαρτυρία στο ξενοδοχείο, όπου σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις την περασμένη εβδομάδα.

«Δυστυχώς, είδαμε άλλη μια διαμαρτυρία, η οποία ξεκίνησε ειρηνικά, να κλιμακώνεται σε άσκοπη βία, με άτομα να τραυματίζουν για άλλη μια φορά έναν από τους αστυνομικούς μας και να προκαλούν ζημιές σε ένα αστυνομικό όχημα», δήλωσε ο Αρχιστράτηγος Σάιμον Άνσλοου.

Φορτηγάκια για την τήρηση της δημόσιας τάξης είχαν τοποθετηθεί έξω από το ξενοδοχείο στο Έπινγκ.

Pictures coming out of Epping , here’s your far right extremists 👀 concerned scared mothers pic.twitter.com/kaDLIV8yoK — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) July 20, 2025

Τα επεισόδια ξέσπασαν μερικές ημέρες μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος αιτούντα άσυλο 38 ετών που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση. Προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 14χρονη έφηβη, κάτι που αρνήθηκε όταν παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Πέμπτη.

Το βράδυ της Πέμπτης τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί σε βία επεισόδια.

Χθες νωρίς το απόγευμα ασκήθηκε δίωξη σε 33χρονο για συμμετοχή σε βίαιες ταραχές αφού συμμετείχε σε παρόμοια συγκέντρωση.

Πηγή: skai.gr

