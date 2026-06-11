«Γαλάζια Πατρίδα»: Ο… αναπάντεχος φίλος της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας

Plot twist, επί το ελληνικότερον σεναριακή ανατροπή, σημειώνεται όσον αφορά το διαβόητο τουρκικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», καθώς πέραν του Παρισιού η Αθήνα φαίνεται πως βρήκε έναν απρόσμενο, έναν αναπάντεχο φίλο (το «σύμμαχος» είναι μεγάλη κουβέντα).

Ο λόγος για το Βερολίνο, το οποίο παρότι διατηρεί με την Άγκυρα στενά οικονομικά και στρατιωτικά συμφέροντα (βλέπε Eurofighter), δεν βλέπει με «καλό μάτι» τις μονομερείς τουρκικές ενέργειες στη Μεσόγειο.

Το ζήτημα συζητήθηκε εκτενώς και τέθηκε από την ελληνική ηγεσία κατά την προ μηνός επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα. Ακολούθησε η επίσκεψη του Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο και η τουρκική απόφαση να αναβάλει για το φθινόπωρο το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες.

Πάντως, η επιμονή της κυβέρνησης Ερντογάν στον μονομερή καθορισμό θαλάσσιων ζωνών κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και της κοινής λογικής, όπως προκύπτει στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στη Σόφια την Τετάρτη, θα έχει συνέπειες. Οδηγεί στο πολύ πιθανό σενάριο των κυρώσεων από το Συμβούλιο της ΕΕ, με γερμανική συγκατάθεση.

Θεσμική συνέχεια στην εξωτερική πολιτική με μόνιμο αποτύπωμα

Πίσω από τις ρυθμίσεις για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς κρύβεται μια θεσμική παρέμβαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του κράτους: η σύσταση θέσης μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ρύθμιση, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της διοικητικής συνέχειας του κρατικού μηχανισμού, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν σταθερό θεσμικό «πυλώνα» στην κορυφή της διπλωματικής υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε πολιτικές αλλαγές.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, τη θέση θα καταλαμβάνει εν ενεργεία πρέσβης ή πρώην πρέσβης προερχόμενος από το διπλωματικό σώμα, με βαθμό πρέσβη, διασφαλίζοντας έτσι ότι η εμπειρία και η θεσμική μνήμη της ελληνικής διπλωματίας θα παραμένουν ενεργές στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης. Ο μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός θα ασκεί αρμοδιότητες που θα του ανατίθενται με κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών, ενώ η θητεία του δεν θα διακόπτεται αυτοδικαίως με την παραίτηση της κυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση σχηματισμού κυβέρνησης ευρύτερης αποδοχής για τη διενέργεια εκλογών.

Στην αιτιολογική έκθεση υπογραμμίζεται ότι στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της θεσμικής συνέχειας σε έναν τομέα όπου η σταθερότητα και ο συντονισμός θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες, ιδιαίτερα σε περιόδους πολιτικής μετάβασης. Όπως σημειώνεται, η εξωτερική πολιτική απαιτεί διαρκή επιχειρησιακή συνοχή και σταθερό σημείο αναφοράς, ώστε να αποφεύγονται κενά στη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας.

Η πρόβλεψη αυτή, αν και τεχνικού χαρακτήρα, δεν περνά απαρατήρητη στους διπλωματικούς κύκλους, καθώς συνδέεται με τη γενικότερη συζήτηση για τον βαθμό θεσμοποίησης της εξωτερικής πολιτικής και την ανάγκη να διασφαλίζεται συνέχεια ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.», με παράταση του ειδικού καθεστώτος λειτουργικής και οικονομικής προστασίας έως τον Ιούνιο του 2027, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη κρίσιμων διαδικασιών αναδιάρθρωσης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Συνολικά, το πακέτο των ρυθμίσεων αποτυπώνει μια τάση ενίσχυσης της θεσμικής συνέχειας σε νευραλγικούς τομείς του κράτους, με ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην αμυντική βιομηχανία.

Η πιο μυστική επιχείρηση του κόσμου (μέχρι να την ποστάρει ο Τραμπ)

Κι ενώ στην Αθήνα συζητούν πώς θα διασφαλιστεί η θεσμική μνήμη και η συνέχεια του κράτους, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να υπενθυμίζει ότι η πολιτική εξακολουθεί να είναι και θέμα προσωπικού στιλ.

Αυτή τη φορά, ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε μια «άκρως απόρρητη» επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ. «Μπορώ να το πω τώρα... κάτι που δεν ξέρατε», είπε με περισπούδαστο ύφος. Δίνοντας στην περιγραφή του έναν τόνο κατασκοπευτικού θρίλερ «αποκάλυψε» ότι δεκάδες πλοία διέσχιζαν τη νύχτα το Στενό με σβηστά φώτα, μεταφέροντας εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, χωρίς το Ιράν να έχει αντιληφθεί το παραμικρό. Μέχρι, φυσικά, να το ανακοινώσει ο ίδιος δημοσίως.

Το πρόβλημα με τις κινηματογραφικές αφηγήσεις είναι ότι συχνά συναντούν την πεζή πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα λέει ότι για να μετακινηθούν τέτοιες ποσότητες πετρελαίου απαιτείται μια ατελείωτη παρέλαση από τεράστια τάνκερ, τα οποία δύσκολα εξαφανίζονται από τον χάρτη επειδή κάποιος κατέβασε τον διακόπτη των φώτων.

Οι δηλώσεις του Προέδρου προκάλεσαν εύλογες απορίες στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο. Την άχαρη δουλειά των διευκρινίσεων ανέλαβε ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ο οποίος κλήθηκε στο Κογκρέσο να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ.

«Γνωρίζετε αυτή την επιχείρηση για την οποία μίλησε ο Πρόεδρος;», ήταν η ερώτηση.

Η απάντηση δεν ήταν ακριβώς καθησυχαστική. Ο Ράιτ παραδέχθηκε ότι δεν γνωρίζει κάποια επιχείρηση απομάκρυνσης εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου από την αγορά, εξηγώντας μόνο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συμβάλει στη διατήρηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Εύλογα ακολούθησε το ερώτημα: «Δηλαδή ο Πρόεδρος λέει ψέματα;»

Η επίσημη γραμμή ήταν κομψή και λιγότερη εντυπωσιακή. Δεν υπήρχε κάποια νέα μυστική αποστολή, αλλά η ήδη γνωστή αμερικανική προσπάθεια προστασίας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, με ορισμένα εμπορικά πλοία να απενεργοποιούν τους πομπούς τους για λόγους ασφαλείας.

Από τη μία ο Τραμπ περιέγραφε στο ακροατήριό του μια επιχείρηση που θύμιζε «Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη» και από την άλλη η πραγματικότητα εξηγούσε ότι το να κλείνει ένα πλοίο τον πομπό του δεν το μετατρέπει αυτομάτως σε αόρατο.

Το πιο ενδιαφέρον, πάντως, δεν είναι αν η επιχείρηση ήταν μυστική. Είναι ότι αν ήταν, έπαψε να είναι τη στιγμή που αποφάσισε να την αποκαλύψει ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Το Ιράν μπορεί να μην την είχε αντιληφθεί εγκαίρως. Αλλά σίγουρα διαθέτει πρόσβαση στα social media κι εκεί καμία επιχείρηση δεν μένει πραγματικά απόρρητη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.