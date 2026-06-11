Η κυβέρνηση της Σουηδίας θα αποσύρει το αμφιλεγόμενο σχέδιό της να μειώσει το όριο ηλικίας της ποινικής ευθύνης στα 13 χρόνια, από τα 15 όπου βρίσκεται σήμερα, ανακοίνωσε σήμερα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρέμερ δήλωσε ότι δεν υπάρχει αρκετή στήριξη στη βουλή για το μέτρο και ότι η κυβέρνηση θα προτείνει, αντίθετα, ένα νέο σχέδιο νόμου το οποίο θα θέτει κατώτατο όριο ηλικίας τα 14 έτη.

«Θα προτείνουμε η ηλικία της ποινικής ευθύνης να μεταφερθεί στα 14 αντί στα 13 έτη», είπε ο υπουργός στους δημοσιογράφους.

Η Σουηδία έχει καταγράψει αύξηση στο έγκλημα από συμμορίες κατά τα τελευταία 20 χρόνια με τον αριθμό των επιθέσεων με όπλα να βρίσκεται σήμερα μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη.

Η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει το ποινικό δικαστικό της σύστημα δίνοντας στην αστυνομία μεγαλύτερη εξουσία και θεσπίζοντας αυστηρότερες ποινές, αλλά δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει τις συμμορίες από τη στρατολόγηση ακόμη μικρότερων παιδιών για τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων.

Περισσότερα από 50 παιδιά κάτω των 15 ετών προσήχθησαν στο δικαστήριο τον περασμένο χρόνο ως ύποπτα για ανθρωποκτονία ή για απόπειρα ανθρωποκτονίας, είπε ο Στρέμερ.

Μέχρι σήμερα τα παιδιά που διαπράττουν βίαια εγκλήματα τοποθετούνταν σε δομές κοινωνικής πρόνοιας για ανήλικους, αλλά αυτό το σύστημα θεωρείται ευρέως ότι έχει αποτύχει.

Η κυβέρνηση είχε σχεδιάσει να στέλνει παιδιά από 13 ετών σε ειδικές σωφρονιστικές μονάδες.

Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού προτείνει ως κατώτατο ηλικιακό όριο ποινικής ευθύνης τα 14 χρόνια, το οποίο είναι και ο μέσος όρος σε όλη την ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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