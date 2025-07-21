Η Βρετανία και περισσότερες από 20 ακόμη χώρες κάλεσαν τη Δευτέρα για άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και επέκριναν το μοντέλο παροχής βοήθειας της ισραηλινής κυβέρνησης ως «επικίνδυνο, αποσταθεροποιητικό και ταπεινωτικό για τους Παλαιστινίους».

«Εμείς, οι υπογράφοντες παρακάτω, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με ένα απλό, επείγον μήνυμα: ο πόλεμος στη Γάζα πρέπει να τερματιστεί τώρα», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Δανίας και άλλων χωρών.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε περαιτέρω δράση για να στηρίξουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός και να προωθήσουμε μια πολιτική λύση που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την ειρήνη για Ισραηλινούς, Παλαιστινίους και ολόκληρη την περιοχή.»

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Δανία και άλλες χώρες ανέφεραν ότι περισσότεροι από 800 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ενώ προσπαθούσαν να λάβουν βοήθεια, και καταδίκασαν αυτό που αποκάλεσαν «σταγόνα παροχής βοήθειας και απάνθρωπη δολοφονία αμάχων».

Η πλειονότητα των θυμάτων σκοτώθηκε κοντά σε σημεία της Gaza Humanitarian Foundation (GHF), ενός οργανισμού που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στήριξαν για να αναλάβει τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αντικαθιστώντας ένα δίκτυο υπό την ηγεσία του ΟΗΕ.

«Το μοντέλο παροχής βοήθειας της ισραηλινής κυβέρνησης είναι επικίνδυνο, υποδαυλίζει την αστάθεια και στερεί από τους Παλαιστίνιους της Γάζας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών σε κοινή τους δήλωση.

Η έκκληση για τερματισμό του πολέμου και αλλαγή του τρόπου παροχής της βοήθειας από το Ισραήλ προέρχεται από χώρες που είναι σύμμαχοι του Ισραήλ και του βασικού υποστηρικτή του, των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Gaza Humanitarian Foundation χρησιμοποιεί ιδιωτικές αμερικανικές εταιρείες ασφαλείας και logistics για να μεταφέρει προμήθειες στη Γάζα, παρακάμπτοντας σε μεγάλο βαθμό ένα σύστημα υπό την ηγεσία του ΟΗΕ, το οποίο –σύμφωνα με το Ισραήλ– έχει επιτρέψει σε μαχητές της Χαμάς να λεηλατούν την ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για αμάχους. Η Χαμάς αρνείται την κατηγορία.

Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει το μοντέλο της GHF επισφαλές και παραβίαση των αρχών ανθρωπιστικής ουδετερότητας – κάτι που η GHF αρνείται.



Πηγή: skai.gr

