«Στην αγκαλιά του Φάνη» στον ΣΚΑΪ έρχονται αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στις 22.50, η Ελένη Βουλγαράκη και η Ήβη Αδάμου και φωτίζουν το πλατό με το πιο ζεστό χαμόγελο.

Η Ελένη Βουλγαράκη επιστρέφει για λίγο στο πλευρό του Φάνη Λαμπρόπουλου και όπως φαίνεται έχει να… απολογηθεί για πολλά! Πώς νιώθει μετά την απόφαση που πήρε να μετακομίσει στην Πορτογαλία; Έχει βρει πλέον τα πατήματά της; Πόσο έτοιμη είναι για μία τηλεοπτική επιστροφή και ποια projects θα την ενδιέφεραν; Το παιχνίδι που έχει ετοιμάσει ο Φάνης για το «λιοντάρι της Καστοριάς» επαναφέρει μία «κόντρα» ετών! Θα καταφέρει η Ελένη να πάρει τη ρεβάνς;

Είναι μία από τις πιο αγαπητές τραγουδίστριες: η Ήβη Αδάμου μπαίνει με φόρα στο πλατό και «ξελογιάζει» με το νέο της τραγούδι τον Φάνη Λαμπρόπουλο! Έτοιμη για την καλοκαιρινή της περιοδεία στα Βαλκάνια και την Τουρκία, η τραγουδίστρια μοιράζεται απολαυστικά στιγμιότυπα και αναμνήσεις από την δουλειά της. Πώς ένιωσε όταν είδε την Μαρινέλλα να κρατά αγκαλιά και να νανουρίζει την κόρη της, Ανατολή; Η γνωριμία της με την σύντροφο του Jason Statham, Rosie Huntington-Whiteley, τα μαθήματα που πήρε από τον Γιώργο Θεοφάνους αλλά και όσα την κέρδισαν στον σύντροφό της, Μιχάλη Κουινέλη είναι μερικά από τα θέματα που συζητά με τον Φάνη.

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.