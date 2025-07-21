Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και εποπτείας του τομέα ύδρευσης σε Αγγλία και Ουαλία προτείνει έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για το Νερό, υπό την προεδρία του σερ Τζον Κάνλιφ, πρώην υποδιοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η έκθεση, η οποία περιλαμβάνει 88 συστάσεις, προτείνει την κατάργηση της ρυθμιστικής αρχής Ofwat και τη δημιουργία δύο νέων, ισχυρότερων εποπτικών οργανισμών – ενός για την Αγγλία και ενός για την Ουαλία.

Αυτό θα μπορούσε να «ενισχύσει σημαντικά» την εποπτεία των εταιρειών ύδρευσης, σύμφωνα με την επιτροπή. «Μια ενιαία ρυθμιστική αρχή θα μπορούσε να επιβλέπει όλες τις λειτουργίες μιας εταιρείας ύδρευσης από όλες τις οπτικές γωνίες και να καταλήξει σε μια «ολιστική εικόνα» για τα ζητήματα απόδοσης και τις αποτυχίες συμμόρφωσης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ήταν κεντρικής σημασίας για το έργο μας», δήλωσε ο Κάνλιφ, προσθέτοντας: «Εμπιστοσύνη ότι οι λογαριασμοί είναι δίκαιοι, ότι η ρύθμιση είναι αποτελεσματική, ότι οι εταιρείες ύδρευσης θα ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον και ότι οι επενδυτές μπορούν να λάβουν δίκαιη απόδοση. Οι συστάσεις μας για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι σημαντικές. Περιλαμβάνουν τη διαχείριση ολόκληρου του συστήματος ύδρευσης, τη ρύθμιση της βιομηχανίας ύδρευσης, τη διακυβέρνηση και την οικονομική ανθεκτικότητα των εταιρειών ύδρευσης και μια ισχυρότερη φωνή για τις τοπικές κοινότητες».

Η Ofwat κατηγορείται ότι έχει ηγηθεί μιας κουλτούρας υποεπενδύσεων σε υποδομές και οικονομικής κακοδιαχείρισης από τις εταιρείες ύδρευσης από την ίδρυσή της το 1989, όταν η βιομηχανία ιδιωτικοποιήθηκε.

Προτείνεται επίσης αυξημένη λογοδοσία για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και μειωμένο κανονιστικό βάρος μέσω της απλούστευσης των αλληλεπιδράσεων των εταιρειών ύδρευσης και των ενδιαφερόμενων μερών με τους ρυθμιστικούς φορείς.

Η επιτροπή καλεί και σε καθολική υποχρεωτική εγκατάσταση υδρομετρητών, δημιουργία ειδικού συνηγόρου για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών και την καλύτερη διαχείριση παραπόνων αλλά και σε ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης και τη βιώσιμη χρήση των πόρων.

Σε ερώτηση του BBC για το αν η Ofwat απέτυχε στον ρόλο της, ο σερ Τζον Κάνλιφ απάντησε μονολεκτικά: «Ναι». Όπως υπογράμμισε, οι λογαριασμοί ύδρευσης έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ προειδοποίησε ότι αναμένεται νέα άνοδος της τάξης του 30% μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι η χώρα δεν προστατεύεται από τη ρύπανση των υδάτων και συνιστά νομοθετικές αλλαγές για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την απομάκρυνση χημικών και μικροπλαστικών από την παροχή νερού. Πάντως, δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο επανακρατικοποίησης του τομέα – ένα ζήτημα που παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.