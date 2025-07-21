Η διαταγή που εξέδωσε ο στρατός του Ισραήλ προς τους κατοίκους της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυνθούν εσπευσμένα από εκεί κατευθυνόμενοι προς νότο καταφέρνει «νέο φοβερό πλήγμα» όσον αφορά τη διανομή βοήθειας, έκρινε χθες Κυριακή το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

«Η διαταγή μαζικού εκτοπισμού που εκδόθηκε από τον ισραηλινό στρατό καταφέρνει νέο φοβερό πλήγμα στις ήδη εύθραυστες γραμμές μεταφοράς βοήθειας που διατηρούν κόσμο στη ζωή στη Λωρίδα της Γάζας», υπογράμμισε το OCHA σε ανακοίνωσή του.

Στελέχη του ΟΗΕ βρίσκονται σε δεκάδες εγκαταστάσεις –αποθήκες, κλινικές, κέντρα πρώτων βοηθειών– στην περιοχή, τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

