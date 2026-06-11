Όταν το πρωτάθλημα κρίνεται στο ΣΕΦ

Η ιστορία των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι γεμάτη μεγάλες στιγμές, όμως ελάχιστες φορές η αγωνία έφτασε μέχρι το απόλυτο όριο, δηλαδή σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι με έπαθλο το πρωτάθλημα. Το ΣΕΦ έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο ιστορικές αναμετρήσεις του ελληνικού μπάσκετ, όταν ο τίτλος κρίθηκε σε Game 5 ανάμεσα στους δύο «αιώνιους».
Η πρώτη φορά ήταν τη σεζόν 1994-95. Σε έναν συγκλονιστικό τελικό χαμηλού σκορ, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 45-44 και κατέκτησε το πρωτάθλημα μπροστά στο κοινό του. Έναν χρόνο αργότερα, το 1995-96, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν ολοκληρωτικά, διαλύοντας τον Παναθηναϊκό με 73-38 σε μία από τις πιο εμφατικές νίκες στην ιστορία των τελικών.
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