Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό τον έλεγχο της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ενόσω περίμεναν φορτηγά του ΟΗΕ που μετέφεραν βοήθεια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας αυξήθηκε σε 67, καθώς και άλλα πτώματα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία από το σημείο. Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης, αυτή τη φορά για την κεντρική Γάζα, καθώς οι δυνάμεις του ετοιμάζονται να επιχειρήσουν τόσο από αέρος, όσο και από το έδαφος.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε πως 44 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από "ισραηλινά πυρά" κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο εκπρόσωπος αυτής της οργάνωσης πρώτων βοηθειών Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν από "πυρά της κατοχικής δύναμης [του Ισραήλ] προς την κατεύθυνση ανθρώπων που περίμεναν τη βοήθεια στη ζώνη Ζικίμ, βορειοδυτικά της πόλης της Γάζας".

Εντολή εκκένωσης για την Κεντρική Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα Κυριακή εντολές εκκένωσης από περιοχές της κεντρικής Λωρίδας της Γάζας όπου έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι και όπου ο στρατός δεν έχει επιχειρήσει μέχρι τώρα στον πόλεμό του με τη Χαμάς, ενώ γιατροί δήλωσαν πως τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν για βοήθεια καθώς ο λιμός εντείνεται.

Η στρατιωτική απαίτηση για εκκένωση των περιοχών αυτών, καταδεικνύει ότι επίκειται επίθεση σε γειτονιές στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, προκάλεσε συναγερμό στις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων, που φοβούνται ότι οι συγγενείς τους μπορεί να κρατούνται εκεί.

Το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας έχει μετατραπεί σε ερείπια στη διάρκεια του πολέμου, που ξέσπασε μετά την πολυαίμακτη επίθεση μαχητών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, και διατυπώνονται φόβοι πως ο λιμός αυξάνεται με επιταχυνόμενους ρυθμούς.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στο Νοσοκομείο αλ Σίφα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας δήλωσαν πως τουλάχιστον 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά καθώς πλήθη συγκεντρώθηκαν για να περιμένουν την είσοδο φορτηγών του ΟΗΕ που μεταφέρουν βοήθεια.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις πληροφορίες αυτές.

#عاجل ‼️ إلى جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك المتواجدين داخل الخيام الموجودة في المنطقة



⭕️يواصل جيش الدفاع العمل بقوة كبيرة لتدمير قدرات العدو والبنى التحتية الإرهابية في المنطقة حيث يوسّع أنشطته في… pic.twitter.com/dcDvPcJLC1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2025

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως εκατοντάδες άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν σύντομα καθώς τα νοσοκομεία έχουν πλημμυρίσει από ασθενείς που υποφέρουν από ζαλάδες και εξάντληση λόγω της σπανιότητας των τροφίμων και της κατάρρευσης της διανομής βοήθειας.

"Προειδοποιούμε ότι εκατοντάδες άνθρωποι που οι οργανισμοί τους έχουν χάσει τις δυνάμεις τους κινδυνεύουν άμεσα να πεθάνουν εξαιτίας της πείνας", ανέφερε το υπουργείο Υγείας το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς.

Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν επίσης σήμερα πως άμαχοι λιμοκτονούν και χρειάζονται επείγουσα εισροή βοήθειας.

Ο ισραηλινός στρατός πέταξε φέιγ βολάν διατάζοντας τον κόσμο σε συνοικίες της νοτιοδυτικής Ντέιρ αλ Μπάλαχ, όπου εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Γαζαίοι έχουν βρει καταφύγιο, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν νοτιότερα.

"Οι (Ισραηλινές) Δυνάμεις Άμυνας συνεχίζουν να επιχειρούν με μεγάλη δύναμη προκειμένου να καταστρέψουν τις ικανότητες του εχθρού και την τρομοκρατική υποδομή στην περιοχή", ανέφερε ο στρατός, προσθέτοντας πως δεν είχε εισέλθει σε αυτές τις συνοικίες στη διάρκεια του πολέμου μέχρι τώρα.

Ισραηλινές πηγές δήλωσαν πως ο λόγος που ο στρατός είχε μείνει μέχρι τώρα μακριά από αυτές τις συνοικίες είναι γιατί υποπτευόταν πως η Χαμάς μπορεί να κρατούσε εκεί ομήρους. Τουλάχιστον 20 από τους 50 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα πιστεύεται ότι εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή.

Οικογένειες ομήρων απαίτησαν εξηγήσεις από τον στρατό.

"Μπορεί οιοσδήποτε να μας υποσχεθεί ότι αυτή η απόφαση δεν θα στοιχίσει την απώλεια των αγαπημένων μας;" ανέφεραν οι οικογένειες σε μια ανακοίνωση. Ορισμένοι Παλαιστίνιοι είπαν πως η εντολή εκκένωσης για την Ντέιρ αλ Μπάλαχ μπορεί να είναι μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς προκειμένου να κάνει περισσότερες παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εμπλακεί σε έμμεσες συνομιλίες στην Ντόχα με σκοπό επίτευξη εκεχειρίας 60 ημερών και συμφωνία για τους ομήρους, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική πρόοδο.

Crowds of starving men, women, and children in #Gaza wait for little food.



Some people go for days without eating.



UNRWA has not been able to bring in any food for over four months.



Lift the siege. pic.twitter.com/xqa68Doz6c — UNRWA (@UNRWA) July 20, 2025

Τοπικές αρχές υγείας δήλωσαν ότι συνολικά 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ξεχωριστά επεισόδια ισραηλινών πυρών όπλων και αεροπορικών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι καθίσταται αδύνατη η εξεύρεση απαραίτητων τροφίμων όπως το αλεύρι. Το υπουργείο Υγείας του θύλακα δήλωσε πως τουλάχιστον 71 παιδιά πέθαναν από υποσιτισμό στη διάρκεια του πολέμου και άλλα 60.000 υποφέρουν από συμπτώματα υποσιτισμού.

Οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί πολύ πέρα από τις οικονομικές δυνατότητες των περισσότερων από τα δύο και πλέον εκατομμύρια κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας.

Αρκετοί άνθρωποι που μίλησαν στο Ρόιτερς μέσω εφαρμογών συνομιλίας (chat) είπαν πως είτε είχαν ένα γεύμα είτε κανένα τις τελευταίες 24 ώρες.

"Ξυπνάω και σηκώνομαι νωρίς το πρωί σε αναζήτηση τροφής, έστω ένα καρβέλι ψωμί για τα πέντε παιδιά μου, αλλά μάταια", δήλωσε ο Ζιάντ, που είναι νοσηλευτής.

"Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν από τις βόμβες θα πεθάνουν από την πείνα. Θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος τώρα, εκεχειρία, έστω για δύο μήνες", δήλωσε στο Ρόιτερς.

Άλλοι είπαν πως αισθάνθηκαν ζάλη καθώς περπατούσαν στον δρόμο και πως πολλοί λιποθύμησαν στη μέση του δρόμου. Πατεράδες φεύγουν από τα αντίσκηνα ώστε να μην χρειαστεί να απαντήσουν στις ερωτήσεις των παιδιών τους τι να φάνε.

Η UNRWA, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ζήτησε από το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερων φορτηγών που μεταφέρουν βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι έχει αρκετά τρόφιμα για όλο τον πληθυσμό για περισσότερους από τρεις μήνες που δεν της επιτρεπόταν να περάσει.

"Οι ισραηλινές αρχές αφήνουν τους αμάχους να λιμοκτονούν στη Γάζα. Ανάμεσά τους είναι ένα εκατομμύριο παιδιά. Σταματήστε την πολιορκία: επιτρέψτε στην UNRWA να φέρει μέσα τρόφιμα και φάρμακα" έγραψε σήμερα στην πλατφόρμα X.

Το Ισραήλ αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι εμποδίζει τη βοήθεια να φθάσει στη Γάζα και έχει κατηγορήσει τη Χαμάς ότι κλέβει τρόφιμα, κάτι που διαψεύδει η Χαμάς. Λέει επίσης πως τα Ηνωμένα Έθνη δεν έχουν φέρει βοήθεια που είναι έτοιμη να περάσει στη Γάζα.

