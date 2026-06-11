Μύκονος: Συνελήφθη 51χρονος για καλλιέργεια κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 51χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, σε έρευνα που έγινε χθες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 17 δενδρύλλια κάνναβης και 319 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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