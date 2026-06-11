Με χρηματοδότηση ύψους 115,85 εκατ. ευρώ, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενισχύει τις υποδομές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων.

Η δράση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘΑ 2026-2030 και αφορά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων μικρής κλίμακας για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργική αναβάθμιση κτηριακών εγκαταστάσεων, περιβαλλόντων χώρων και εξοπλισμού, καθώς και την εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών μελετών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων σε όλα τα ιδρύματα της χώρας.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Με τη νέα, χρηματοδότηση των 115,85 εκατ. ευρώ, στα ΑΕΙ επενδύουμε στην ασφαλή διατήρηση και λειτουργία των υποδομών ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό έμπρακτα την βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων. Πάνω απ’ όλα όμως, επενδύουμε στην ποιότητα του δημόσιου Πανεπιστημίου, ως χώρου γνώσης, κοινωνικής κινητικότητας, εθνικής προόδου και περιφερειακής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σήμερα, επιλέγουμε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τα περιφερειακά μας Ιδρύματα, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. Θέλουμε κάθε νέος άνθρωπος, όπου κι αν σπουδάζει, να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές πανεπιστημιακές υποδομές. Η Ελλάδα του 2026 χρειάζεται πανεπιστήμια που εξελίσσονται, διεκδικούν, καινοτομούν και πρωταγωνιστούν διεθνώς. Αυτή είναι η δική μας επιλογή».

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη και ενίσχυση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία τους και η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές, το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, καθώς και το σύνολο των εργαζομένων τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια, τα οποία αναμένεται να απορροφήσουν σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων, ενισχύοντας τις υποδομές τους και συμβάλλοντας στην ισόρροπη ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Εκτιμάται ότι, περίπου, 70 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στα περιφερειακά ΑΕΙ, ενδυναμώνοντας τον ρόλο τους ως πυλώνων γνώσης, έρευνας και τοπικής ανάπτυξης.

Αναλυτικά τα ποσά ανά Πανεπιστήμιο:

Πηγή: skai.gr

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