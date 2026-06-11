Ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους δεν θα παρακολουθήσει το σόου που επιμελήθηκε ο Κρις Μάρτιν των Coldplay για το ημίχρονο του Μουντιάλ 2026.

Ο θρύλος των Oasis καλεσμένος στο TalkSport αναφέρθηκε στον επερχόμενο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στο East Rutherford του Νιου Τζέρσεϊ στις 19 Ιουλίου.

Το σόου στο ημίχρονο του τελικού επιμελήθηκε ο Κρις Μάρτιν, ο οποίος έχει στρατολογήσει τους τεράστιους αστέρες Madonna, Shakira και BTS για να τραγουδήσουν.

Όταν ρωτήθηκε αν θα συμμετάσχει στην εκδήλωση απάντησε αστειευόμενος: «Θα κάνω την κλήρωση του ημιχρόνου για ένα αρνί».

Συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι θαυμαστής του επερχόμενου σόου, εξηγώντας: «Δεν μου αρέσουν οι αλλαγές στο ποδόσφαιρο. Ανυπομονώ για αυτούς τους νέους κανόνες σχετικά με τα κόρνερ και την καθυστέρηση, αυτό μπορεί να είναι καλό για το παιχνίδι, αλλά δεν μου αρέσει το φανταχτερό θέαμα του ποδοσφαίρου. Λειτουργεί τέλεια εδώ και εκατοντάδες χρόνια».

Ο Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής και στιχουργός πρόσθεσε με πονηρό ύφος: «Δεν είναι πραγματικά τόσο άνθρωποι του ποδοσφαίρου όσοι θα τραγουδήσουν έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι;».

Έχουν προγραμματιστεί τρεις ξεχωριστές τελετές έναρξης του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με τους εορτασμούς στο Μεξικό να ξεκινούν σήμερα. Η Shakira και ο Burna Boy αναμένεται να ερμηνεύσουν τη συνεργασία τους και τον ύμνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου «Dai Dai», μαζί με τους J Balvin, Tyla και πολλούς άλλους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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