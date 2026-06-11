Λέσβος: Αυξάνονται σε 17 οι στρατιωτικοί κτηνίατροι για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση της προσπάθειας για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με την αποστολή 3 επιπλέον στρατιωτικών κτηνιάτρων στο νησί.

Η ενίσχυση γίνεται κατόπιν στενής συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ με τη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ και έρχεται να προστεθεί στους 14 στρατιωτικούς κτηνιάτρους που ήδη βρίσκονται στη Λέσβο και συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση της νόσου.

Η συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται σε συνέχεια των δεσμεύσεων που ανέλαβαν κατά τις πρόσφατες επισκέψεις τους στη Λέσβο ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καββαδάς και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Με την προσθήκη των 3 επιπλέον κτηνιάτρων, ο συνολικός αριθμός των στρατιωτικών κτηνιάτρων που επιχειρούν στο νησί ανέρχεται πλέον σε 17, ενισχύοντας ουσιαστικά το έργο των κτηνιατρικών υπηρεσιών στο πεδίο.

Η παρουσία τους συμβάλλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων, στην ενίσχυση της επιτήρησης και στην καλύτερη υποστήριξη των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της νόσου.



Πηγή: skai.gr

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