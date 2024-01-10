Οι Χούθι αναλαμβάνουν την ευθύνη για επίθεση κατά αμερικανικού πλοίου

Οι αντάρτες της Υεμένης δήλωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν "μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους" κατά αμερικανικού πλοίου, μετά την ανακοίνωση των βρετανικών και αμερικανικών δυνάμεων ότι απέτρεψαν "τη σοβαρότερη επίθεση" των Χούθι στην Υεμένη στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αντάρτες, που πρόσκεινται στο Ιράν, πραγματοποίησαν "επιχείρηση με μεγάλο αριθμό βαλλιστικών και αντιπλοϊκών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών που είχαν στόχο αμερικανικό πλοίο το οποίο παρείχε βοήθεια στη σιωνιστική οντότητα", όπως ανακοίνωσαν χωρίς να διευκρινίσουν την ημερομηνία ή τον τόπο της επίθεσης.

Είναι μια "πρώτη απάντηση στην ύπουλη επίθεση κατά των δυνάμεών μας την 31η Δεκεμβρίου", πρόσθεσαν. Απαντώντας σε αίτημα για βοήθεια ενός εμπορικού πλοίου, ελικόπτερα του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισαν εκείνη την ημέρα τρία πλοία των Χούθι, σκοτώνοντας δέκα μέλη πληρωμάτων.

Από την αρχή του πολέμου την 7η Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, αυξάνουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα κατά των πλοίων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι έχουν σχέσεις με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Πρώτος σύμμαχος του Ισραήλ, οι ΗΠΑ συγκρότησαν τον Δεκέμβριο έναν διεθνή συνασπισμό για να εγγυηθούν την ασφάλεια σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας περιοχή απ΄όπου διέρχεται το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

Σήμερα, ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ δήλωσαν ότι κατέρριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 18 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τρεις πυραύλους στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο μιας "περίπλοκης" επίθεσης.

Το βρετανικό πλοίο HMS Diamond μαζί με πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ "απέτρεψαν με επιτυχία τη σοβαρότερη έως σήμερα επίθεση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα", έγραψε ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς, στην πλατφόρμα Χ.

"Το Diamond απέτρεψε αρκετές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς την κατεύθυνσή του και σε εμπορικά πλοία στην περιοχή αυτή", πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματίες ή ζημιές.

Η χθεσινοβραδινή επίθεση είναι η 26η κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τα μέσα Ιανουαρίου, σύμφωνα με την Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

