Σύλληψη δύο ανδρών στο Βερολίνο στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό πρώην μελών της RAF

Η αστυνομία της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε δύο άνδρες στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για τον εντοπισμό δύο πρώην μελών της οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός (RAF) που διαφεύγουν τη σύλληψη.

Ωστόσο σε αυτό το στάδιο δεν είναι βέβαιο ότι οι δύο συλληφθέντες είναι οι καταζητούμενοι.

«Η ταυτότητά τους εξακριβώνεται αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο AFP η Ούλρικε Τρούμταρ εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κάτω Σαξονίας που είναι αρμόδια για την έρευνα.

Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στη συνοικία Φρίντριχσχάιν του ανατολικού Βερολίνου.

Στις 27 Φεβρουαρίου συνελήφθη στο Βερολίνο το πρώην μέλος της RAF Ντανιέλα Κλέτε, 65 ετών, έπειτα από 30 χρόνια που διέφευγε τη σύλληψη.

Οι αρχές κατηγορούν την Ντανιέλα Κλέτε μαζί με τους συντρόφους της Μπούρκχαρντ Γκάρβεγκ και Εσνστ-Φόλερ Στάουμπ για απόπειρα δολοφονίας και σειρά ένοπλων ληστειών κατά το διάστημα 1999-2016.

Η αστυνομία εκτιμά πως είναι πολύ πιθανό οι δύο άνδρες να βρίσκονται στο Βερολίνο ή τα περίχωρά του και έχει εντείνει τις έρευνές της. Έχει επίσης δώσει στη δημοσιότητα πρόσφατες φωτογραφίες του Γκάρβεγκ, στις οποίες εμφανίζεται μαζί με σκυλιά.

Οι Στάουμπ, Κλέτε και Γκάρβεγκ ανήκαν στην τρίτη γενιά της RAF, που ήταν ενεργή στις δεκαετίες 1980 και 1990.

Μέλη της τρίτης γενιάς θεωρείται ότι δολοφόνησαν τον επικεφαλής της Deutsche Bank Άλφρεντ Χερχάουζεν και της Treuhand, της υπηρεσίας στην οποία ανατέθηκε η διαχείριση και η ιδιωτικοποίηση της κρατικής περιουσίας στην Ανατολική Γερμανία μετά την γερμανική επανένωση, Ντέτλεφ Ρόχβέντερ.

Το 1998 ανακοίνωση υπογεγραμμένη από την RAF που στάλθηκε στο πρακτορείο Reuters γνωστοποιούσε την διάλυση της οργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

