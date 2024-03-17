Περιορισμοί στις πτήσεις επιβλήθηκαν σήμερα το πρωί, για λίγες ώρες, στα αεροδρόμια Ντομοντέντοβο, Βνούκοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, λόγω επιθέσεων με drones.

Several drones attacked #Moscow's Domodedovo Airport at once tonight pic.twitter.com/LCZizTYmI7 March 17, 2024

Πέντε ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κοντά στη Μόσχα σήμερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες για περισσότερες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Russian Telegram channels report a drone attack on Domodedovo, Moscow region, last night. Allegedly, a fire broke out.



At Domodedovo, Vnukovo and Zhukovsky airports, restrictions on aircraft arrivals and departures have been imposed for security reasons, according to Russian… pic.twitter.com/OpPAIit6Zc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 17, 2024

Νωρίτερα, είχε διακοπεί προσωρινά και η κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με την ηπειρωτική Ρωσία, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές, χωρίς να διευκρινίζουν τι προκάλεσε τη διακοπή αυτή.

Oι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν αντίστοιχα 35 και 14 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε πως «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 35 drones» στις περιφέρειες της Μόσχας, Μπιέλγκοροντ, Καλούγκα, Αριόλ, Ραστόφ, Γιαράσλαβ, Κουρσκ και Κρασναντάρ, την τρίτη και τελευταία ημέρα των προεδρικών εκλογών στη Ρωσία.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νότια Ρωσία, στην περιφέρεια Κρασναντάρ, κάνοντας λόγο για έναν νεκρό, κατ’ αυτές πιθανόν λόγω καρδιακής ανακοπής.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως καταστράφηκαν όχι λιγότερα από 14 drones που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Οδησσού, όπου προκλήθηκαν ζημιές σε αγροτοβιομηχανικές εγκαταστάσεις και άλλα κτίρια.

Πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν «κατασβέστηκαν αμέσως», διαβεβαίωσε η λεγόμενη νότια διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε θάνατοι.

Δεκατρία drones καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας της Οδησσού και άλλο ένα καθώς προσέγγιζε στην περιφέρεια Μικολάιφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.