Βόμβες μολότοφ στη ρωσική πρεσβεία στη Μολδαβία ενώ είναι σε εξέλιξη οι προεδρικές εκλογές

Άνδρας έριξε δύο βόμβες μολότοφ στην αυλή της ρωσικής πρεσβείας στην πρωτεύουσα της Μολδαβίας Κισινάου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ψηφοφορία για τις ρωσικές προεδρικές εκλογές, μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο την πρεσβεία.
Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία της Μολδαβίας, ανέφερε.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
